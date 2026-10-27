The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition per PS5 è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gameplay diverso dal solito
Prima di tutto, questa edizione include i seguenti oggetti esclusivi: steelbook, 3 carte artistiche premium con pezzi della mappa del gioco sul retro, un poster doppia faccia e una fascia esterna da collezione. Si tratta di una reinterpretazione della serie, stavolta con una struttura roguelite a scorrimento laterale basata su corse ripetute, movimenti acrobatici e combattimenti rapidi. Potrai quindi contatenare salti, correre sui muri e vivere un'esperienza ancora più dinamica rispetto ai capitoli classici della saga. Potrai inoltre sperimentare diverse armi, nonché differenti medaglioni e potenziamenti.
Nel complesso, si tratta quindi di un gioco diverso dal solito, con meccaniche di gioco uniche e tanti oggetti da sbloccare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di The Rogue Prince of Persia. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.