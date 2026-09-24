Gli sviluppatori di Evil Empire hanno annunciato che The Rogue Prince of Persia non riceverà ulteriori aggiornamenti: l'appena pubblicato Anniversary Update è stato l'ultimo contenuto realizzato per il gioco.

"Volevamo condividere con voi la notizia che l'Anniversary Update, pubblicato di recente, è il nostro ultimo aggiornamento per The Rogue Prince of Persia", ha scritto lo studio in un messaggio rivolto agli utenti. "Inizialmente avevamo pianificato due aggiornamenti, ma abbiamo deciso di riunire in questo unico update le parti migliori e più importanti di entrambi."

"Siamo sempre stati un po' troppo ottimisti riguardo a ciò che avremmo potuto realizzare, soprattutto perché amiamo davvero lavorare a questo gioco, ma riteniamo che questo sia il modo giusto per concludere il suo primo anno."

"Più di un milione di persone ha giocato a The Rogue Prince of Persia: un risultato incredibile, se si considera che si tratta del nostro primo gioco come studio. È stato un onore e un privilegio lavorare a una serie così iconica e siamo incredibilmente grati a tutti coloro che hanno giocato, ci hanno sostenuto o ci hanno seguito lungo il percorso."

"Speriamo che vi siate divertiti a vestire i panni del Principe tanto quanto noi ci siamo divertiti a crearlo. E, per favore, non provate a correre sui muri nella vita reale: potrebbe sembrare una cosa stupida, ma uno dei nostri sviluppatori si è effettivamente rotto una gamba facendo esattamente questo. Quindi... limitatevi al gioco."

"È arrivato il momento di dire addio al Principe. Speriamo che continui a correre per un tempo, molto, molto lungo."