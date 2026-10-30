GTA 6 introduce il "Profilo Criminale": le scelte di Lucia e Jason influenzeranno il mondo e la storia

In un'intervista concessa a Edge, Rob Nelson di Rockstar North illustra il sistema di reputazione tra icone angeliche e diaboliche: un approccio professionale o spietato cambierà le reazioni dell'open world e l'evoluzione della narrazione.

Nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine della rivista Edge, Rob Nelson, co-studio head e responsabile dello sviluppo presso Rockstar North, ha svelato dettagli inediti su una delle meccaniche più attese di Grand Theft Auto VI: il cosiddetto Profilo Criminale. Il sistema permetterà ai giocatori di avere un impatto concreto sulle risposte dell'ambiente di gioco e sul modo in cui i comprimari interagiranno con la coppia protagonista.

Tra "Professionista" e "Irrecuperabile": angeli, demoni e gestione della violenza Il Profilo Criminale terrà traccia costante delle azioni compiute da Lucia e Jason lungo una scala morale che spazia dalle categorie "Professionista" a "Irrecuperabile", rappresentate visivamente dalle icone di un angelo e di un diavolo. Come spiegato da Nelson, l'obiettivo degli sviluppatori non è imporre una condotta immacolata, costringendo gli utenti a evitare qualsiasi scontro o a rispettare scrupolosamente il codice della strada, bensì spingere chi gioca a dosare con consapevolezza la quantità di brutalità perpetrata. Le dispute e le sparatorie non dovranno necessariamente concludersi con un bagno di sangue: un criminale accorto e metodico potrà scegliere di neutralizzare o stordire un rivale anziché giustiziarlo con un proiettile tra gli occhi, provando magari a estorcere informazioni o raggiungere i propri scopi attraverso vie meno letali, come l'intimidazione o la corruzione, per ottenere l'esito desiderato. Rockstar Games ha confermato che l'inclinazione del proprio profilo modificherà direttamente l'evoluzione della trama, rendendo la gestione della violenza un fattore cruciale per chi desidera orientare gli eventi verso specifici snodi narrativi.