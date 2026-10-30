GTA 6 introduce il "Profilo Criminale": le scelte di Lucia e Jason influenzeranno il mondo e la storia

Nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine della rivista Edge, Rob Nelson, co-studio head e responsabile dello sviluppo presso Rockstar North, ha svelato dettagli inediti su una delle meccaniche più attese di Grand Theft Auto VI: il cosiddetto Profilo Criminale. Il sistema permetterà ai giocatori di avere un impatto concreto sulle risposte dell'ambiente di gioco e sul modo in cui i comprimari interagiranno con la coppia protagonista.
Tra "Professionista" e "Irrecuperabile": angeli, demoni e gestione della violenza
Il Profilo Criminale terrà traccia costante delle azioni compiute da Lucia e Jason lungo una scala morale che spazia dalle categorie "Professionista" a "Irrecuperabile", rappresentate visivamente dalle icone di un angelo e di un diavolo. Come spiegato da Nelson, l'obiettivo degli sviluppatori non è imporre una condotta immacolata, costringendo gli utenti a evitare qualsiasi scontro o a rispettare scrupolosamente il codice della strada, bensì spingere chi gioca a dosare con consapevolezza la quantità di brutalità perpetrata.
Le dispute e le sparatorie non dovranno necessariamente concludersi con un bagno di sangue: un criminale accorto e metodico potrà scegliere di neutralizzare o stordire un rivale anziché giustiziarlo con un proiettile tra gli occhi, provando magari a estorcere informazioni o raggiungere i propri scopi attraverso vie meno letali, come l'intimidazione o la corruzione, per ottenere l'esito desiderato.
Rockstar Games ha confermato che l'inclinazione del proprio profilo modificherà direttamente l'evoluzione della trama, rendendo la gestione della violenza un fattore cruciale per chi desidera orientare gli eventi verso specifici snodi narrativi.
Reattività, equilibrio e piccoli atti di redenzione
I primi accenni al Profilo Criminale erano già trapelati in precedenza all'interno di un'anteprima curata dalla testata IGN USA, occasione in cui lo stesso Nelson aveva motivato l'inclusione di una simile dinamica: la volontà del team era quella di non rendere i protagonisti eccessivamente potenti o distaccati dalle conseguenze delle proprie azioni.
A questo proposito, il dirigente di Rockstar North ha ribadito l'apertura totale alla libertà d'azione concessa al giocatore: "Non c'è un modo giusto o sbagliato di approcciarsi a questo gioco, ma la coerenza delle proprie azioni può avere un impatto concreto sia sul modo in cui il mondo reagisce attorno a te, sia su come si sviluppa la componente narrativa."
A bilanciare le scelte più estreme interverrà inoltre la possibilità di redimersi: Nelson ha infatti chiarito che anche piccoli gesti di altruismo e gentilezza compiuti durante le sessioni di gioco contribuiranno a riabilitare il profilo morale dei personaggi, offrendo un margine di recupero prima che la reputazione precipiti definitivamente verso il fondo della scala.
Segnaliamo infine che la presunta attrice di Lucia di GTA 6 è andata in live ed è diventata virale.