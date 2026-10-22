Il ristorante Burger Shot di GTA 6 apparirà a Miami, nell'arena dei Miami Heat

L'avvicinamento al lancio di GTA 6 entra nel vivo e Rockstar Games ha deciso di rendere sempre più sottile il confine tra finzione e realtà, trasformando la città di Miami nella sua controparte videoludica. Tra le iniziative più sorprendenti di questa imponente offensiva promozionale spicca l'apertura di una versione reale di Burger Shot, la storica e dissacrante catena di fast food che da generazioni accompagna le scorribande dei giocatori all'interno della saga.
Le immagini del Burger Shot scovato a Miami
Le prime immagini e i dettagli sono stati condivisi su Twitter: stando a quanto emerso, il punto ristoro sarà allestito all'interno del Kaseya Center, l'arena sportiva che ospita le partite casalinghe dei Miami Heat.
Non è ancora chiaro se la cucina servirà pietanze realmente ispirate ai bizzarri menù in-game - celebri per parodiare colossi come McDonald's e Burger King con proposte ipercaloriche estreme, tra cui il famigerato panino "Heartstopper" composto da ben sette hamburger sovrapposti -, ma è molto probabile che si tratti di un'operazione principalmente scenografica e decorativa.
A questo si aggiungerebbero anche alcuni leak secondo cui Rockstar avrebbe pianificato la distribuzione nei bar di Miami di alcune birre con i marchi fittizi presenti in GTA 6, anche se al momento non è noto se le bevande saranno acquistabili nei negozi al dettaglio o via internet per i fan residenti al di fuori della Florida.
La notte dei "Vice City Heat" e le riprese per le strade di Miami
L'invasione del Kaseya Center non si limiterà al cibo. Rockstar Games ha stretto un accordo senza precedenti con l'NBA: il prossimo 18 novembre, in occasione di una regolare partita di campionato, la squadra di casa abbandonerà momentaneamente la propria identità per trasformarsi ufficialmente nei Vice City Heat. Per l'evento i giocatori scenderanno sul parquet indossando divise speciali a tema e si sfideranno su un campo da gioco interamente ridisegnato con l'estetica di GTA 6.
L'iniziativa corona settimane di intensa promozione sul territorio, caratterizzate da investimenti dal budget vertiginoso. Sul tetto della stessa arena sportiva è stata recentemente installata una colossale insegna al neon dal valore stimato di ben 975.000 dollari, che accoglie cittadini e visitatori con la scritta "Welcome to Vice City".
A completare il quadro, diversi residenti hanno immortalato sfarzose auto sportive personalizzate con le grafiche del gioco sfrecciare tra le vie di Miami, accompagnate da troupe televisive ed equipaggiamenti di ripresa: un segnale inequivocabile che i lavori per la realizzazione di uno spot pubblicitario in live-action sono ormai nelle fasi conclusive.