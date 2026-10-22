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Il ristorante Burger Shot di GTA 6 apparirà a Miami, nell'arena dei Miami Heat

La mastodontica campagna marketing di Rockstar Games invade la Florida: dal celebre fast food della saga alla partnership NBA, fino a insegne al neon da quasi un milione di dollari.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/10/2026
Burgher Shot in GTA 5
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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L'avvicinamento al lancio di GTA 6 entra nel vivo e Rockstar Games ha deciso di rendere sempre più sottile il confine tra finzione e realtà, trasformando la città di Miami nella sua controparte videoludica. Tra le iniziative più sorprendenti di questa imponente offensiva promozionale spicca l'apertura di una versione reale di Burger Shot, la storica e dissacrante catena di fast food che da generazioni accompagna le scorribande dei giocatori all'interno della saga.

Le immagini del Burger Shot scovato a Miami

Le prime immagini e i dettagli sono stati condivisi su Twitter: stando a quanto emerso, il punto ristoro sarà allestito all'interno del Kaseya Center, l'arena sportiva che ospita le partite casalinghe dei Miami Heat.

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Non è ancora chiaro se la cucina servirà pietanze realmente ispirate ai bizzarri menù in-game - celebri per parodiare colossi come McDonald's e Burger King con proposte ipercaloriche estreme, tra cui il famigerato panino "Heartstopper" composto da ben sette hamburger sovrapposti -, ma è molto probabile che si tratti di un'operazione principalmente scenografica e decorativa.

A questo si aggiungerebbero anche alcuni leak secondo cui Rockstar avrebbe pianificato la distribuzione nei bar di Miami di alcune birre con i marchi fittizi presenti in GTA 6, anche se al momento non è noto se le bevande saranno acquistabili nei negozi al dettaglio o via internet per i fan residenti al di fuori della Florida.

La notte dei "Vice City Heat" e le riprese per le strade di Miami

L'invasione del Kaseya Center non si limiterà al cibo. Rockstar Games ha stretto un accordo senza precedenti con l'NBA: il prossimo 18 novembre, in occasione di una regolare partita di campionato, la squadra di casa abbandonerà momentaneamente la propria identità per trasformarsi ufficialmente nei Vice City Heat. Per l'evento i giocatori scenderanno sul parquet indossando divise speciali a tema e si sfideranno su un campo da gioco interamente ridisegnato con l'estetica di GTA 6.

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L'iniziativa corona settimane di intensa promozione sul territorio, caratterizzate da investimenti dal budget vertiginoso. Sul tetto della stessa arena sportiva è stata recentemente installata una colossale insegna al neon dal valore stimato di ben 975.000 dollari, che accoglie cittadini e visitatori con la scritta "Welcome to Vice City".

A completare il quadro, diversi residenti hanno immortalato sfarzose auto sportive personalizzate con le grafiche del gioco sfrecciare tra le vie di Miami, accompagnate da troupe televisive ed equipaggiamenti di ripresa: un segnale inequivocabile che i lavori per la realizzazione di uno spot pubblicitario in live-action sono ormai nelle fasi conclusive.

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