Il ristorante Burger Shot di GTA 6 apparirà a Miami, nell'arena dei Miami Heat

L'avvicinamento al lancio di GTA 6 entra nel vivo e Rockstar Games ha deciso di rendere sempre più sottile il confine tra finzione e realtà, trasformando la città di Miami nella sua controparte videoludica. Tra le iniziative più sorprendenti di questa imponente offensiva promozionale spicca l'apertura di una versione reale di Burger Shot , la storica e dissacrante catena di fast food che da generazioni accompagna le scorribande dei giocatori all'interno della saga.

Le immagini del Burger Shot scovato a Miami

Le prime immagini e i dettagli sono stati condivisi su Twitter: stando a quanto emerso, il punto ristoro sarà allestito all'interno del Kaseya Center, l'arena sportiva che ospita le partite casalinghe dei Miami Heat.

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Non è ancora chiaro se la cucina servirà pietanze realmente ispirate ai bizzarri menù in-game - celebri per parodiare colossi come McDonald's e Burger King con proposte ipercaloriche estreme, tra cui il famigerato panino "Heartstopper" composto da ben sette hamburger sovrapposti -, ma è molto probabile che si tratti di un'operazione principalmente scenografica e decorativa.

A questo si aggiungerebbero anche alcuni leak secondo cui Rockstar avrebbe pianificato la distribuzione nei bar di Miami di alcune birre con i marchi fittizi presenti in GTA 6, anche se al momento non è noto se le bevande saranno acquistabili nei negozi al dettaglio o via internet per i fan residenti al di fuori della Florida.