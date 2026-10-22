Dragon Ball Xenoverse 3 ora ha una finestra di lancio più precisa su PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio del producer Masayuki Hirano. Il producer ha spiegato che il team sta analizzando attentamente i feedback e i risultati dei sondaggi raccolti negli ultimi mesi, tanto da aver già individuato alcune aree del gioco che saranno migliorate in risposta ai suggerimenti della community.

Bandai Namco ha fornito un aggiornamento sulla finestra di lancio di Dragon Ball Xenoverse 3 . Sebbene il publisher non abbia ancora annunciato una data precisa, ha ristretto il periodo d'uscita del gioco alla seconda metà del 2027 . In precedenza, infatti, il debutto era stato indicato più genericamente nel corso del prossimo anno.

"Dragon Ball Xenoverse è costruito assieme ai fan"

Per quanto in precedenza non era stata comunicata una finestra di lancio precisa, le parole di Hirano sembrano suggerire che i piani interni di Bandai Namco puntassero a una pubblicazione più ravvicinata, successivamente cambiati grazie ai suggerimenti dei fan. Nel suo messaggio, infatti, Hirano spiega che Dragon Ball Xenoverse è una serie costruita insieme ai giocatori non solo dopo il lancio, ma anche durante lo sviluppo. Proprio per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di prendersi più tempo per concretizzare le proprie ambizioni.

"Vorrei cogliere l'occasione per rivolgermi ai nostri fan", ha dichiarato Hirano. "Negli ultimi mesi abbiamo svelato costantemente nuove informazioni e, in cambio, abbiamo ricevuto preziosi riscontri. Siamo davvero grati per questo sostegno. Sulla base dei feedback e dei risultati dei sondaggi raccolti, ci siamo confrontati con il team di sviluppo e abbiamo individuato alcuni aspetti che intendiamo migliorare proprio in risposta alle vostre osservazioni".

"Dragon Ball Xenoverse è una serie che costruiamo insieme ai giocatori, sia al momento del lancio che durante tutto il periodo successivo", ha proseguito. "Per realizzare appieno le nostre ambizioni, sia per quanto riguarda l'esperienza al lancio che per i contenuti che intendiamo gestire e supportare in seguito, abbiamo fissato il periodo di uscita per la seconda metà del 2027. Forse dovrete attendere ancora un po' prima del prossimo aggiornamento, ma il nostro impegno è massimo per rendere il 2027 un anno eccezionale per i fan dei giochi di Dragon Ball; faremo tutto il possibile affinché ciò accada."

In attesa di aggiornamenti, vi segnaliamo che giusto ieri abbiamo pubblicato le nostre impressioni su Dragon Ball Xenoverse 3 dopo averlo provato a Lione, concentrandoci sul sistema Soul, una delle novità più promettenti di questo terzo capitolo.