Abbiamo giocato Dragon Ball Xenoverse 3 in cooperativa: il sistema Soul alla prova

Da allora, il titolo si è già mostrato più volte, con diverse informazioni sulla storia e sui personaggi coinvolti, oltre a una prima prova alla Gamescom di quest'anno. Durante il nostro viaggio negli studi di Bandai Namco a Lione, abbiamo potuto giocare a Xenoverse 3 per oltre un'ora, affrontando una prova incentrata soprattutto sul multiplayer cooperativo , sui vari sistemi di personalizzazione del personaggio e, ovviamente, sul combattimento.

Sembra strano pensare che siano passati ben dieci anni dall'uscita di Dragon Ball Xenoverse 2 . Il gioco sviluppato da Dimps era arrivato meno di due anni dopo il primo capitolo, ma la software house ha continuato a supportarlo per tutto questo tempo, tra DLC e vere e proprie espansioni della storia, l'ultima delle quali è uscita proprio quest'anno. Dopo così tanto tempo, l'idea di un terzo capitolo sembrava poco probabile, ma durante la Dragon Ball Games Battle Hour 2026 è stato annunciato ufficialmente Dragon Ball Xenoverse 3 .

A ciascuno il proprio guerriero

Sappiamo ancora poco sulla storia di Dragon Ball Xenoverse 3, se non che sarà ambientato molto tempo dopo il secondo capitolo, più precisamente nell'anno 1000, e che avrà come scenario principale West City. Durante la nostra prova, però, non abbiamo visto praticamente nulla della trama. Per iniziare, abbiamo dovuto scegliere una delle quattro razze disponibili sulle sei previste: umani, saiyan, namecciani e la razza di Freezer. All'appello mancavano i majin e gli androidi, non ancora selezionabili: questi ultimi saranno una novità di questo terzo capitolo. Inoltre, non è stato possibile creare da zero il nostro personaggio, perché almeno per il momento erano tutti già preimpostati.

Una volta scelta la razza, siamo stati trasportati in un hub di gioco, dove abbiamo trovato alcuni terminali e altri giocatori. Da qui era possibile selezionare una delle tre missioni cooperative disponibili durante la prova.

Prima di passare alle missioni vere e proprie, però, abbiamo potuto esplorare nel dettaglio le opzioni di personalizzazione del personaggio, così da capire meglio cosa fosse cambiato rispetto al passato. Abbiamo iniziato con un saiyan, per poi optare per un namecciano. A parte alcune differenze legate alle caratteristiche e alle trasformazioni, non abbiamo notato grandi differenze tra le razze, soprattutto per quanto riguarda le mosse e i potenziamenti equipaggiabili.

Come nel precedente capitolo, è possibile selezionare quattro mosse principali, scegliendo tra quelle di tutti i personaggi presenti nel gioco. Ci saranno ben 130 personaggi da cui apprendere mosse e stili, tra cui numerosi guerrieri provenienti da Dragon Ball Super e dai film più recenti, come Super Hero. Nel secondo capitolo, molti di questi personaggi erano stati introdotti tramite DLC ed espansioni, mentre in questo caso saranno disponibili sin dal lancio.

In multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori potranno affrontare insieme le missioni

Sarà inoltre possibile scegliere una mossa Ultimate e persino uno stile di combattimento, che modifica gli attacchi corpo a corpo e i colpi di ki di base in funzione del personaggio che vogliamo emulare.

La novità più importante di Dragon Ball Xenoverse 3 è però il sistema Soul, che permette di equipaggiare le anime dei vari personaggi dell'opera di Akira Toriyama per ottenere effetti differenti. Per sbloccare i guerrieri sarà necessario trovare degli oggetti speciali chiamati MistyPix, pensati proprio a questo scopo. Supponiamo che questi oggetti possano essere ottenuti come ricompense completando le missioni e attraverso altre attività, ma durante la prova non ci è stato mostrato nel dettaglio il loro funzionamento.

Spesso ci troveremo ad affrontare numerosi nemici in una volta sola

Ogni eroe o antagonista di Dragon Ball selezionato può essere utilizzato in due modi. Il primo è il Soul Assist, che consente di richiamarlo per eseguire un attacco combinato. Per esempio, evocando Piccolo, il nostro eroe lancerà un raggio dalla bocca insieme al namecciano, mentre con Vegeta potrà scagliare una raffica di sfere d'energia contro i nemici. È anche possibile scegliere degli assist di supporto, che, anziché attaccare, forniscono potenziamenti o cure, come nel caso di Dende.

L'altro sistema, che rappresenta anche il principale utilizzo delle anime, è il Soul Switch. Questa funzione permette di trasformarsi nel personaggio scelto, sfruttandone tutti gli attacchi caratteristici e ottenendo un temporaneo incremento della potenza. La trasformazione ha una durata limitata: una volta terminata, bisogna ricaricare un'apposita barra per poterla attivare nuovamente.

La meccanica del Soul Switch ci permette di trasformarci nei personaggi della serie, potendo sfruttare tutte le loro mosse

Soul Assist e Soul Switch non devono necessariamente essere assegnati allo stesso personaggio. Possiamo, per esempio, scegliere Vegeta come assist e Broly per la trasformazione. Questa nuova possibilità sembra colmare una lacuna del capitolo precedente: nonostante la presenza di gran parte dei personaggi della serie, si finiva spesso per utilizzarli poco, concentrandosi soprattutto sul proprio eroe personalizzabile, anche per ragioni legate alla narrazione. In questo modo, invece, anche gli altri guerrieri presenti nel gioco acquistano importanza.

Abbiamo inoltre scoperto che ogni personaggio dispone di un proprio albero delle abilità, attraverso il quale è possibile sbloccare sia i suoi attacchi speciali, come la Kamehameha e il Kienzan, sia altri potenziamenti e bonus passivi che migliorano le statistiche del nostro eroe. Non ci è ancora chiaro, però, come si potranno ottenere le varie abilità e in che modo queste saranno collegate al livello base del personaggio. D'altronde, sbloccare tutti i potenziamenti di ben 130 guerrieri non sarà certo una passeggiata in termini di tempo.

Potremo equipaggiare il nostro personaggio originale con tutte le mosse dei vari eroi e villain di Dragon Ball

Ogni razza dispone poi di un'abilità Awakening, come la trasformazione in Super Saiyan o la forma perfetta della razza di Freezer. Se decidiamo di equipaggiarla, però, non possiamo utilizzare il Soul Switch, perché entrambe le abilità occupano lo stesso slot. Abbiamo provato a trasformarci in Super Saiyan e anche in questo caso la trasformazione aveva una durata limitata, segnando un cambiamento significativo rispetto ai precedenti capitoli della saga. Durante quel periodo, inoltre, era possibile accumulare nuovamente energia nella barra della trasformazione per passare al Super Saiyan 3, ottenendo così potenziamenti aggiuntivi per alcune razze.

Bisognerà capire meglio, nella versione finale, quanto cambierà in termini di potenza tra una trasformazione e il diventare un altro personaggio. Di certo, alcune razze come gli umani e i namecciani, che nei precedenti capitoli erano svantaggiate per quanto riguarda le trasformazioni, potrebbero diventare più competitive in battaglia grazie alla possibilità di assumere le sembianze di un guerriero più potente.

In totale ci saranno sei razze da poter selezionare per il nostro personaggio personalizzato

A completare le opzioni di personalizzazione troviamo l'equipaggiamento, che comprende vestiti per la parte superiore e inferiore del corpo, guanti e stivali o scarpe. Ogni pezzo può offrire bonus a determinate statistiche, migliorando per esempio la salute o la potenza degli attacchi fisici e di ki. Sarà inoltre possibile modificare l'aspetto dei vestiti indossati, così da equipaggiare i pezzi più utili per potenziare il personaggio senza dover rinunciare allo stile.

Infine, potremo scegliere alcune abilità passive capaci di modificare, almeno in parte, il nostro stile di gioco. Una di quelle provate, per esempio, permetteva di colpire i nemici da una distanza maggiore con attacchi energetici come la Kamehameha. Tutti gli equipaggiamenti, le abilità e le mosse selezionate potranno poi essere salvati in diversi set, da richiamare rapidamente in base alla situazione.