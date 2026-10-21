Buckshot Roulette per PC costa pochissimo su Instant Gaming: è un horror virale punta e clicca

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Buckshot Roulette per PC a soli 1,70 € invece di 3 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di un piccolo sconto; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura inquietante

Si tratta di un gioco horror punta e clicca in cui dovrai sperimentare una versione oscura della roulette russa. Sfiderai il Dealer, una misteriosa e inquietante entità che utilizzerà un fucile a pompa caricato con una combinazione casuale di proiettili veri e a salve. Potrai giocare in compagnia di amici e ognuno dovrà decidere se premere il grilletto contro di sé o contro il Dealer, sfruttando l'intuito e qualche indizio visivo o sonoro. Se cerchi quindi un'esperienza altamente adrenalinica e ansiogena, magari da giocare in compagnia di amici (fino a quattro persone), questo titolo potrebbe fare per te.

Buckshot Roulette

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