Buckshot Roulette per PC costa pochissimo su Instant Gaming: è un horror virale punta e clicca

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Buckshot Roulette per PC a soli 1,70 € invece di 3 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di un piccolo sconto; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'avventura inquietante
Si tratta di un gioco horror punta e clicca in cui dovrai sperimentare una versione oscura della roulette russa. Sfiderai il Dealer, una misteriosa e inquietante entità che utilizzerà un fucile a pompa caricato con una combinazione casuale di proiettili veri e a salve. Potrai giocare in compagnia di amici e ognuno dovrà decidere se premere il grilletto contro di sé o contro il Dealer, sfruttando l'intuito e qualche indizio visivo o sonoro. Se cerchi quindi un'esperienza altamente adrenalinica e ansiogena, magari da giocare in compagnia di amici (fino a quattro persone), questo titolo potrebbe fare per te.