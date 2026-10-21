iPhone Duo, un video mostra una piega del display insolitamente morbida: c'è da preoccuparsi?

L' iPhone Duo è il primo pieghevole di Apple e la sua cerniera rappresenta probabilmente uno degli elementi più innovativi, soprattutto per la capacità di distribuire in modo ottimale il calore tra le due metà dello smartphone. Di recente, tuttavia, un utente ha pubblicato un video del dispositivo in cui la zona dello schermo in corrispondenza della piega, e quella circostante, appare molto più morbida rispetto al resto del display. Secondo quanto riportato, il fenomeno non sarebbe limitato a un singolo esemplare e avrebbe già sollevato alcune preoccupazioni in merito alla solidità e alla durabilità del dispositivo .

La morbidezza dello schermo solleva qualche dubbio

Il video è stato registrato dall'utente Kang e condiviso tramite Ice Universe. Come potete vedere più in basso, la zona della piega appare molto più morbida al tatto rispetto al resto dello schermo. Ciò ha già sollevato alcune preoccupazioni tra gli utenti, anche se è possibile fare qualche ipotesi sulle cause del fenomeno. In precedenza si era infatti parlato di un display con uno spessore variabile, con la zona in corrispondenza della cerniera potenzialmente più sottile per rendere la piega meno visibile. Questo elemento potrebbe quindi spiegare la maggiore morbidezza percepita al tatto, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Certo è che, in caso di danni, le tariffe di riparazione sono piuttosto esorbitanti, con costi fino a 1.719 euro senza AppleCare+. Questo significa che la riparazione dello schermo interno è particolarmente costosa, considerando anche che il pieghevole costa 2.369 € in Italia.

Per ora, quindi, non abbiamo abbastanza elementi per stabilire quale sia la causa di questa morbidezza, ma l'ipotesi che la zona della piega sia più sottile per ridurne la visibilità potrebbe essere plausibile. Resta da capire, però, quanto il display sarà effettivamente resistente nel tempo. Di seguito vi lasciamo anche un altro video dedicato all'unboxing: