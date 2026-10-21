Il set LEGO con il Libro Mostro di Harry Potter è in sconto su Amazon del 34%: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del set LEGO del Libro Mostro di Harry Potter: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo finale d'acquisto di 39,89€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto: Il set LEGO del Libro Mostro di Harry Potter permette ai fan della celebre saga fantasy di portare a casa uno degli oggetti più particolari del mondo magico creato da J.K. Rowling. Questo set da costruire riproduce il libro mostruoso visto nelle storie del maghetto, con dettagli caratteristici che lo rendono riconoscibile e una funzione interattiva pensata per renderlo ancora più divertente.
Ulteriori dettagli sul set LEGO
Una volta completata la costruzione, il Libro Mostro non è soltanto un oggetto da esporre, ma anche un "giocattolo" dinamico. Il modello integra infatti delle ruote nascoste e un meccanismo pull-back: basta tirarlo indietro per poi lasciarlo andare e vederlo sfrecciare su una superficie piana. Anche la bocca è apribile e può azzannare, riproducendo il comportamento bizzarro del libro originale.
La costruzione offre inoltre una piccola sfida per gli appassionati, che possono ricreare i dettagli pelosi della copertina, insieme agli occhi, ai denti e alle zanne realizzati in stile LEGO. Questi elementi contribuiscono a dare al modello un aspetto fedele e allo stesso tempo simpatico. A completare il set c'è la minifigure LEGO di Neville Paciock.