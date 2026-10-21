Il set LEGO con il Libro Mostro di Harry Potter è in sconto su Amazon del 34%: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del set LEGO del Libro Mostro di Harry Potter: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo finale d'acquisto di 39,89€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto: Il set LEGO del Libro Mostro di Harry Potter permette ai fan della celebre saga fantasy di portare a casa uno degli oggetti più particolari del mondo magico creato da J.K. Rowling. Questo set da costruire riproduce il libro mostruoso visto nelle storie del maghetto , con dettagli caratteristici che lo rendono riconoscibile e una funzione interattiva pensata per renderlo ancora più divertente.

Ulteriori dettagli sul set LEGO

Una volta completata la costruzione, il Libro Mostro non è soltanto un oggetto da esporre, ma anche un "giocattolo" dinamico. Il modello integra infatti delle ruote nascoste e un meccanismo pull-back: basta tirarlo indietro per poi lasciarlo andare e vederlo sfrecciare su una superficie piana. Anche la bocca è apribile e può azzannare, riproducendo il comportamento bizzarro del libro originale.

La costruzione offre inoltre una piccola sfida per gli appassionati, che possono ricreare i dettagli pelosi della copertina, insieme agli occhi, ai denti e alle zanne realizzati in stile LEGO. Questi elementi contribuiscono a dare al modello un aspetto fedele e allo stesso tempo simpatico. A completare il set c'è la minifigure LEGO di Neville Paciock.