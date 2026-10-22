WhatsApp cambia ancora la barra di navigazione su Android: ecco le novità

WhatsApp continua a testare la nuova barra di navigazione inferiore per i dispositivi Android. Qualche settimana fa erano state notate alcune modifiche, tra cui gli angoli arrotondati e un aspetto più separato dal resto dell'interfaccia. Adesso, però, sembrerebbero esserci ulteriori novità pensate per renderla ancora più moderna. Chiaramente, si tratta ancora di test, quindi non sono da escludere altre variazioni, dal momento che il design attuale non è ancora quello definitivo.