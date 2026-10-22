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WhatsApp cambia ancora la barra di navigazione su Android: ecco le novità

WhatsApp continua a modificare la barra di navigazione inferiore su Android: ora diventa ancora più dinamica e si adatta allo scorrimento. La novità è attualmente in fase di test.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
WhatsApp

WhatsApp continua a testare la nuova barra di navigazione inferiore per i dispositivi Android. Qualche settimana fa erano state notate alcune modifiche, tra cui gli angoli arrotondati e un aspetto più separato dal resto dell'interfaccia. Adesso, però, sembrerebbero esserci ulteriori novità pensate per renderla ancora più moderna. Chiaramente, si tratta ancora di test, quindi non sono da escludere altre variazioni, dal momento che il design attuale non è ancora quello definitivo.

Il nuovo design

Le nuove informazioni sono state riportate come di consueto da Wabetainfo. Le novità riguardano la versione beta di WhatsApp per Android 2.26.41.7. In particolare, WhatsApp sta cercando di rendere la barra di navigazione inferiore più dinamica, modificandone il comportamento durante lo scorrimento. Scorrendo verso il basso nell'elenco delle chat, infatti, la barra si riduce fino a diventare una piccola icona galleggiante, mentre tornando indietro riacquista le dimensioni normali.

Queste modifiche erano già state notate in precedenza, ma adesso la barra si adatta in modo più dinamico in base alla direzione di scorrimento. Nello specifico, WhatsApp espande la barra di navigazione fino a occupare l'intera larghezza dello schermo, per poi ridurne gradualmente le dimensioni, sia in larghezza che in altezza, quando gli utenti scorrono l'interfaccia verso il basso, trasformandola in una pillola compatta. Le icone, tuttavia, rimangono sempre visibili.

La barra di navigazione inferiore
La barra di navigazione inferiore

Questa novità potrebbe rivelarsi utile quando gli utenti cercano una conversazione specifica, facilitando la navigazione e riducendo le distrazioni.

Una versione non definitiva

Come anticipato, questa è la quarta modifica introdotta per la barra di navigazione inferiore, quindi non sono da escludere ulteriori cambiamenti. Il design finale potrebbe dunque essere diverso da quello attuale.

WhatsApp porta la riproduzione video a 2x negli aggiornamenti di stato su Android WhatsApp porta la riproduzione video a 2x negli aggiornamenti di stato su Android

Ricordiamo, inoltre, che la novità riguarda i dispositivi Android e sarà resa disponibile ad alcuni beta tester con un futuro aggiornamento. Nel frattempo, WhatsApp sta preparando un suo browser per aprire tutti i link su iPhone.

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