WhatsApp non vuole farvi uscire dall'app e prepara un suo browser per aprire tutti i link su iPhone

La funzionalità è stata individuata nella versione beta 26.41.10.72 di WhatsApp per iOS, distribuita attraverso TestFlight. Lo sviluppo non è ancora concluso e la novità non risulta disponibile per tutti i beta tester. Non è stata comunicata una data per la distribuzione al pubblico.

Come funzionerà il browser integrato

L'opzione dedicata al browser integrato sarà disponibile nelle impostazioni di WhatsApp con il nome "in-app browser". Una volta attivata, permetterà di aprire i collegamenti ricevuti o inviati nelle chat direttamente all'interno dell'app, senza dover passare a Safari, Chrome o un altro browser installato sul dispositivo. Al primo utilizzo, WhatsApp mostrerà una schermata informativa che spiegherà il funzionamento della novità. La navigazione avverrà in una sessione separata dalla conversazione, così da poter consultare una pagina web senza perdere il filo della chat.

L'interfaccia di scelta del nuovo browser WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Chi preferisce continuare a utilizzare il browser predefinito di iOS potrà farlo in qualsiasi momento. Il menu accessibile tramite l'icona con tre puntini offrirà infatti un'opzione per aprire il collegamento nell'applicazione esterna.

La nuova funzione includerà anche una sezione dedicata alla gestione dei dati di navigazione. Dalle impostazioni del browser integrato sarà possibile eliminare cache e cookie dei siti visitati, mantenendo così un certo controllo sulle informazioni conservate localmente sul dispositivo. Secondo le informazioni emerse finora, i dati di navigazione resteranno memorizzati sul dispositivo: WhatsApp e Apple non potranno vedere quali collegamenti vengono aperti. Si tratta tuttavia di dettagli relativi a una funzione ancora in fase di sviluppo, sui quali sarà opportuno attendere la documentazione definitiva.

La differenza rispetto alla soluzione precedente è significativa. WhatsApp aveva già introdotto su iOS la possibilità di aprire alcuni collegamenti aziendali senza uscire dall'app, ma soltanto quando rispettavano determinati requisiti tecnici, tra cui l'utilizzo del protocollo HTTPS. Con il nuovo browser, invece, l'apertura interna dovrebbe essere possibile per qualsiasi link condiviso nelle chat, indipendentemente dal fatto che provenga da un'attività commerciale o da un contatto privato.

La novità potrebbe risultare utile soprattutto per chi consulta frequentemente pagine web, articoli e servizi condivisi nelle conversazioni. Per il momento, però, WhatsApp sta ancora sviluppando la funzione e non ha annunciato quando inizierà la distribuzione ai beta tester. Anche la disponibilità generale resta da confermare.

Voi che cosa ne pensate? Usereste il browser in-app su iPhone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.