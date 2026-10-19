Eldemar è la cosa più impressionante che vedrete oggi, se sapete dove guardare

Difficilmente oggi vedrete qualcosa di più impressionante di Eldemar , un nuovo gioco di ruolo 3D in prima persona. Non siete stupiti? È perché ancora non sapete che è in via di sviluppo per Amiga. Più precisamente, per i computer della famiglia Amiga dotati di chipset AGA . Il progetto, sviluppato in Italia da Darkage Software, è protagonista di una campagna Kickstarter che punta a finanziare la pubblicazione del gioco in formato fisico, con una versione su CD e un'edizione limitata Big Box comprensiva di manuale cartaceo e mappa. Il titolo è in sviluppo da oltre un anno e, secondo gli autori, è già funzionante su hardware originale.

Il sistema di combattimento sarà in tempo reale e metterà a disposizione diverse armi, tra cui spada, ascia, arco e un'arma magica. Sarà inoltre possibile utilizzare scudi di legno e metallo, raccogliere chiavi di diverso valore per aprire le porte bloccate e sfruttare una lanterna per illuminare le cripte. Elmi e mantelli offriranno bonus legati all'invulnerabilità e all'invisibilità. La struttura attualmente prevista comprende nove livelli distribuiti in tre ambientazioni disegnate a mano: foresta, villaggio e dungeon. Non mancheranno una mappa automatica da sbloccare, cinque slot di salvataggio su disco e, su CD32, quattro salvataggi nella memoria NVRAM.

Sul piano del gameplay, gli sviluppatori citano due riferimenti principali: l'esplorazione libera di The Legend of Zelda per NES e l'azione in prima persona di Doom . L'avventura porterà i giocatori dalle foreste attorno al villaggio di Cerro fino alle antiche cripte, ai tumuli funerari e alla città di Nharuk. Durante il viaggio sarà possibile combattere, dialogare con gli abitanti, commerciare e risolvere enigmi .

Eldemar è stato scritto da zero in assembly 68k . Il team vuole realizzare un prodotto pensato per l'hardware Amiga, lanciando anche un'edizione fisica, cara agli appassionati della piattaforma. Come spiegato nella presentazione, in aperta polemica con chi ha deciso di uccidere il formato fisico , "un gioco per Amiga appartiene alla vostra collezione": l'obiettivo è quindi offrire un CD da utilizzare su Amiga CD32 o su un A1200 dotato di lettore compatibile, accompagnato da vari materiali cartacei.

Compatibilità

Il gioco sarà compatibile con Amiga 1200 e 4000 con almeno 2 MB di Chip RAM, oltre che con CD32. I sistemi dotati di almeno 4 MB di memoria aggiuntiva potranno beneficiare di texture e sprite a risoluzione superiore, mentre le schede grafiche RTG saranno supportate attraverso Picasso96 e CyberGraphX. Sono previste traduzioni in inglese, italiano, tedesco, francese, polacco e spagnolo.

La campagna propone ricompense a partire da 1 euro, mentre l'edizione su CD costa 25 euro e la Big Box limitata 50 euro. Con 100 euro si può comparire nei crediti e nel manuale, mentre il contributo da 150 euro permette di diventare un personaggio del gioco attraverso un ritratto in pixel art.

Gli obiettivi aggiuntivi prevedono una colonna sonora originale del grande Allister Brimble, compositore noto per le musiche di Alien Breed, Project-X e Superfrog, al raggiungimento di 2.500 euro. Con 5.000 euro arriverebbero quattro livelli e una nuova ambientazione, portando il totale a tredici, mentre a quota 10.000 euro sarebbero aggiunte sequenze video FMV.