La scheda madre Gygabite B850 AOURUS ELITE è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della scheda madre Gygabite B850 AOURUS ELITE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale di 172,12€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "botton" qui sotto: La Gigabyte B850M AORUS ELITE è una scheda madre progettata per realizzare configurazioni desktop basate sui processori AMD Ryzen. Utilizza il socket AM5 ed è compatibile con le CPU delle serie Ryzen 9000, 8000 e 7000, offrendo una piattaforma adatta a diverse esigenze di assemblaggio.

Il chipset AMD B850 costituisce la base del sistema, mentre il supporto alle memorie DDR5 permette di configurare un PC con RAM di nuova generazione.