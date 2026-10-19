La scheda madre Gygabite B850 AOURUS ELITE è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della scheda madre Gygabite B850 AOURUS ELITE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale di 172,12€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "botton" qui sotto: La Gigabyte B850M AORUS ELITE è una scheda madre progettata per realizzare configurazioni desktop basate sui processori AMD Ryzen. Utilizza il socket AM5 ed è compatibile con le CPU delle serie Ryzen 9000, 8000 e 7000, offrendo una piattaforma adatta a diverse esigenze di assemblaggio.
Il chipset AMD B850 costituisce la base del sistema, mentre il supporto alle memorie DDR5 permette di configurare un PC con RAM di nuova generazione.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
Uno degli elementi distintivi è la compatibilità con moduli DDR5 in overclock fino a 8200 MT/s, con supporto alla tecnologia AMD EXPO per semplificare la configurazione dei profili di memoria compatibili. Sono presenti quattro slot DIMM, organizzati in dual channel, per offrire flessibilità nella scelta e nell'espansione della RAM.
La scheda integra inoltre una soluzione di alimentazione VRM digitale a 12+2+2 fasi e la modalità Turbo X3D, pensata per valorizzare le prestazioni di gioco dei processori compatibili. Anche l'installazione dei componenti è stata progettata per essere più pratica.