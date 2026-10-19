Nivalis Nights, la recensione di un clone di Stardew Valley che somiglia a Blade Runner

Il protagonista ha ereditato un chiosco di noodle da un tipo che non conosce, ma che sembra ansiosissimo di scappare. Il nostro non sa perché sia stato scelto, ma sa che deve riuscire a rinvigorire gli affari del posto se vuole sopravvivere; anche perché, insieme al locale, ha ottenuto un enorme debito , che va ripagato dando ogni giorno alla banca una percentuale degli incassi.

Come nel già citato Stardew Valley, ci sono storie sparse in tutte le mappe, nuove funzioni da sbloccare (come la metropolitana), posti impensabili da visitare e quant'altro vi può venire in mente per vivere una bella avventura cyberpunk. Non si combatte, ma questo è da considerarsi un plus, visto il tipo di gioco.

Ogni mattina il protagonista si sveglia nel suo appartamento, dove deve rifugiarsi durante il coprifuoco (dovuto alla presenza di un serial killer che gira libero per le strade) e deve decidere cosa fare: aiutare nel locale, prendendo gli ordini, acquistando nuova mobilia, cercando ricette da proporre ai clienti, facendo acquisti al mercato per non finire le scorte di cibo e gestendo il personale; oppure andare in giro per le strade parlando con diversi personaggi e svolgendo le missioni che gli vengono affidate? O, ancora, quando disponibile, dedicarsi alle attività agricole per fornire materie prime ai suoi ristoranti (se ne può avere più di uno)? C'è anche la possibilità di acquisire una barca per andare a pescare o quella di seguire i fili narrativi che compongono la trama, con quest'ultima che aiuta a conoscere meglio il mondo di gioco, molto più interessante di quanto ci aspettassimo, visto il focus del gameplay sulle attività economiche .

Più che essere un simulatore di vita vissuto tra strade al neon e una pioggia costante, una citazione nemmeno troppo velata di Blade Runner, il titolo di Ion Lands è un gioco di ruolo in cui bisogna scegliere come passare la giornata, perché non è semplicemente possibile svolgere tutte le attività disponibili .

Pieno di cose da fare

Se quanto abbiamo scritto finora vi ha dato l'idea di un gioco pieno di cose da fare, avete semplicemente ragione. Dobbiamo specificare che al momento del lancio aveva diversi problemi, in particolare nelle automazioni, tanto che lasciare un ristorante in mano alla CPU poteva rivelarsi letale per gli affari. Fortunatamente gli sviluppatori hanno prontamente rimediato con diversi aggiornamenti e ora la maggior parte dei sistemi funziona per come sono stati pensati, togliendo un bel po' di grattacapi al giocatore.

Un paesaggio di Nivalis: bellissimo, nonostante la conta poligonale non sia altissima

In effetti c'è stato un grande lavoro sulla rifinitura di tutte le automazioni, come quelle delle serre o di alcuni inservienti. Insomma, non vedrete più camerieri che si muovono in modo erratico per un locale senza sapere cosa fare.

Com'è stato risolto anche un altro grosso problema: nella versione di lancio le giornate scorrevano più velocemente e c'era poco tempo da dedicare alle varie attività, tanto che si sentiva una pressione enorme, tale da creare un po' di ansia, che è l'esatto contrario di quanto si propongono di solito titoli del genere. La questione non era non poter fare tutto, che va comunque messo in conto, ma non riuscire a gestire al meglio ciò che si desiderava, rimanendo incastrati in dei loop da cui non riusciva a uscire, se non dopo ore. Così gli sviluppatori hanno rimodulato il timer e, insieme alle altre modifiche, hanno reso il tutto molto più piacevole da gestire, consegnando finalmente al giocatore la sensazione di avere il controllo della situazione (o, quantomeno, di non essere obbligato a fare cose che non gli interessano nell'immediato).

Lo specifichiamo perché si tratta di problemi che hanno fatto la differenza in molti giudizi ricevuti da Nivalis Nights, problemi che attualmente sono stati quasi completamente risolti. Se vogliamo questo è anche un memento di come sia complicato dare un giudizio fondato su di un titolo moderno, visto che spesso si finisce per testare qualcosa che sarà rivoluzionato nel giro di pochi giorni, con gli articoli che diventano vecchi in un batter di ciglia. Ma questa, come si suol dire, è una riflessione che teniamo per un'altra occasione.