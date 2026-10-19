Nivalis Nights, la recensione di un clone di Stardew Valley che somiglia a Blade Runner

Nivalis Nights è uno Stardew Valley in prima persona ambientato in una labirintica città cyberpunk, realizzato dallo stesso team di Cloudpunk, titolo dalla stessa ambientazione e che oltretutto viene citato in più occasioni.
Il protagonista ha ereditato un chiosco di noodle da un tipo che non conosce, ma che sembra ansiosissimo di scappare. Il nostro non sa perché sia stato scelto, ma sa che deve riuscire a rinvigorire gli affari del posto se vuole sopravvivere; anche perché, insieme al locale, ha ottenuto un enorme debito, che va ripagato dando ogni giorno alla banca una percentuale degli incassi.
Vero che a caval donato non si dovrebbe guardare in bocca, ma qui si esagera.
Tante attività
Più che essere un simulatore di vita vissuto tra strade al neon e una pioggia costante, una citazione nemmeno troppo velata di Blade Runner, il titolo di Ion Lands è un gioco di ruolo in cui bisogna scegliere come passare la giornata, perché non è semplicemente possibile svolgere tutte le attività disponibili.
Ogni mattina il protagonista si sveglia nel suo appartamento, dove deve rifugiarsi durante il coprifuoco (dovuto alla presenza di un serial killer che gira libero per le strade) e deve decidere cosa fare: aiutare nel locale, prendendo gli ordini, acquistando nuova mobilia, cercando ricette da proporre ai clienti, facendo acquisti al mercato per non finire le scorte di cibo e gestendo il personale; oppure andare in giro per le strade parlando con diversi personaggi e svolgendo le missioni che gli vengono affidate? O, ancora, quando disponibile, dedicarsi alle attività agricole per fornire materie prime ai suoi ristoranti (se ne può avere più di uno)? C'è anche la possibilità di acquisire una barca per andare a pescare o quella di seguire i fili narrativi che compongono la trama, con quest'ultima che aiuta a conoscere meglio il mondo di gioco, molto più interessante di quanto ci aspettassimo, visto il focus del gameplay sulle attività economiche.
Come nel già citato Stardew Valley, ci sono storie sparse in tutte le mappe, nuove funzioni da sbloccare (come la metropolitana), posti impensabili da visitare e quant'altro vi può venire in mente per vivere una bella avventura cyberpunk. Non si combatte, ma questo è da considerarsi un plus, visto il tipo di gioco.
Aumentando il benessere economico aumenteranno anche le possibilità. I ristoranti potranno essere fatti gestire da manager, che automatizzeranno tutti i processi più ripetitivi. Si potranno comprare più case, tutte personalizzabili. Si potrà prendere parte a dei minigiochi, tra i quali addirittura un torneo di scacchi. In tutto questo spunta anche una specie di sezione stealth: se non si è a casa durante il coprifuoco, bisogna evitare di essere visti dai sistemi di sicurezza, per non essere multati. Si tratta anche delle ore in cui si può agire per sabotare i ristoranti concorrenti e comprometterne gli affari.
Pieno di cose da fare
Se quanto abbiamo scritto finora vi ha dato l'idea di un gioco pieno di cose da fare, avete semplicemente ragione. Dobbiamo specificare che al momento del lancio aveva diversi problemi, in particolare nelle automazioni, tanto che lasciare un ristorante in mano alla CPU poteva rivelarsi letale per gli affari. Fortunatamente gli sviluppatori hanno prontamente rimediato con diversi aggiornamenti e ora la maggior parte dei sistemi funziona per come sono stati pensati, togliendo un bel po' di grattacapi al giocatore.
In effetti c'è stato un grande lavoro sulla rifinitura di tutte le automazioni, come quelle delle serre o di alcuni inservienti. Insomma, non vedrete più camerieri che si muovono in modo erratico per un locale senza sapere cosa fare.
Com'è stato risolto anche un altro grosso problema: nella versione di lancio le giornate scorrevano più velocemente e c'era poco tempo da dedicare alle varie attività, tanto che si sentiva una pressione enorme, tale da creare un po' di ansia, che è l'esatto contrario di quanto si propongono di solito titoli del genere. La questione non era non poter fare tutto, che va comunque messo in conto, ma non riuscire a gestire al meglio ciò che si desiderava, rimanendo incastrati in dei loop da cui non riusciva a uscire, se non dopo ore. Così gli sviluppatori hanno rimodulato il timer e, insieme alle altre modifiche, hanno reso il tutto molto più piacevole da gestire, consegnando finalmente al giocatore la sensazione di avere il controllo della situazione (o, quantomeno, di non essere obbligato a fare cose che non gli interessano nell'immediato).
Lo specifichiamo perché si tratta di problemi che hanno fatto la differenza in molti giudizi ricevuti da Nivalis Nights, problemi che attualmente sono stati quasi completamente risolti. Se vogliamo questo è anche un memento di come sia complicato dare un giudizio fondato su di un titolo moderno, visto che spesso si finisce per testare qualcosa che sarà rivoluzionato nel giro di pochi giorni, con gli articoli che diventano vecchi in un batter di ciglia. Ma questa, come si suol dire, è una riflessione che teniamo per un'altra occasione.
Un mondo vivo
Insomma, affrontati i problemi di lancio, Nivalis Nights è diventato un'esperienza che vale la pena di giocare, soprattutto se intriga l'idea di vivere un mondo cyberpunk da un punto di vista diverso, che è quello di una persona comune. Ed è proprio questo il suo punto di forza, che viene magnificato dalla direzione artistica: la città in cui si svolge l'azione non è dettagliata come quella di Cyberpunk 2077, ma riesce a essere comunque molto descrittiva: niente open world, ma mappe ben caratterizzate, tutte afferenti a uno stile unitario ma, allo stesso tempo, dotate di caratteristiche uniche che le rendono ben riconoscibili.
C'è un gran brusio di persone che percorrono le strade colorate e piovose; ci sono paesaggi mozzafiato che spuntano da stretti vicoli di cui si riesce quasi a sentire l'odore e c'è una vita molto varia, fatta di una moltitudine di personaggi non giocanti che si fanno semplicemente i fatti loro e di altri con cui è possibile scambiare qualche parola con dialoghi a scelta multipla. Questi ultimi si rivelano spesso molto più di semplici portatori di testi generici, ma di storie che arricchiscono moltissimo l'ambientazione. Alcuni si proporranno anche di lavorare nei locali del giocatore, a volte chiedendo in modo diretto, altre quasi vergognandosi di svelare il loro stato di bisogno.
Chiaramente non ci troviamo di fronte a un titolo tecnicamente mozzafiato, ma è nondimeno molto bello e consapevole dei suoi limiti, che spesso riesce a superare in modo brillante compensandoli con il puro gusto artistico. Ad aiutare è anche la colonna sonora, che riprende alcuni temi classici del genere (nemmeno a dirlo fa venire subito in mente i Vangelis) sposandosi alla perfezione con l'ambientazione.
Certo, nonostante i miglioramenti alcuni problemi rimangono. In particolare alcune lungaggini che spezzano un po' il ritmo di gioco. La prima persona in tal senso non aiuta, anche se comprendiamo che si siano voluti evitare alcuni automatismi nei viaggi e in certe attività, come la pesca, per non far diventare l'esperienza una specie di catena di montaggio, più che un cozy game. Niente di tragico, a questo punto, ma pensiamo che ci siano ulteriori margini di miglioramento rispetto a quanto già fatto dal team di sviluppo.
Conclusioni
Nivalis Nights è stato una sorpresa, sia per il gioco in sé, sia per come gli sviluppatori hanno dimostrato di saper rispondere alle critiche, migliorando l'esperienza da ogni punto di vista nel giro di pochissimo tempo. Al lancio era appena sufficiente, mentre ora appare come un titolo che vale davvero la pena di giocare, come a dimostrare che spesso basta poco in termini di accorgimenti e modifiche per fare la differenza, a patto che la base di partenza sia buona. Insomma, nemmeno a dirlo vi consigliamo di giocarci, perché offre un punto di vista originale e coinvolgente in un genere in cui solitamente siamo abituati a sentirci raccontare altro.
PRO
- Il mondo di gioco è ben caratterizzato
- Le modifiche apportate dal lancio hanno dato i loro frutti
- I vari aspetti sono ben amalgamati
CONTRO
- Rimangono alcune lungaggini