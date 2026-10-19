Phantom Blade Zero occuperà tantissimo spazio sull'SSD di PlayStation 5: liberate spazio!

Chi intende giocare a Phantom Blade Zero a fine mese farà bene a controllare per tempo lo spazio libero sulla propria PS5. Secondo PlayStation Game Size, l'esclusiva console sviluppata in Cina occuperà circa 135 GB , per la precisione 134,857 GB, e il dato non sembra includere eventuali aggiornamenti previsti per il giorno del lancio. Il precaricamento partirà il 27 ottobre, mentre l'uscita è fissata per il 29 ottobre.

Tanto spazio

Si tratta di una quantità consistente, che potrebbe aiutare a spiegare la scelta dello studio S-GAME di rinunciare a un'edizione fisica. Un'uscita su disco richiederebbe infatti due supporti o più, una soluzione che oggi gli editori sembrano poco inclini ad adottare, visto l'aumento di costi produttivi che comporta.

La tendenza a un aumento delle dimensioni dei giochi si sta facendo sempre più evidente negli ultimi tempi, causando non pochi problemi per il fatto che il costo dei supporti dati è aumentando considerevolmente a causa della domanda voracissima di hardware dei data center IA. Anche Final Fantasy 7 Revelation e Forza Horizon 6 dovrebbero superare i 100 GB su PlayStation 5, mentre non è ancora noto quanto spazio occuperà GTA 6. Non sarebbe sorprendente, però, se occupasse ancora più spazio di Phantom Blade Zero.

Per chi ha un SSD di dimensioni contenute, quindi, l'arrivo di Phantom Blade Zero potrebbe significare dover cancellare qualche gioco installato per fargli spazio. Magari è arrivato il momento di salutare quelli finiti da tempo.

Resta da vedere se le dimensioni finali varieranno con le patch di lancio. Nel frattempo, il dato conferma una tendenza che riguarda ormai molte produzioni di fascia alta, destinate a pesare sempre di più sulle console dei giocatori.