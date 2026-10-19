Zenless Zone Zero diventa un gioco 16+ in Europa, almeno su PS5

Zenless Zone Zero ha ricevuto un aumento della classificazione per età, almeno in Europa: il titolo di HoYoverse è passato da PEGI 12 a PEGI 16 . Per adesso la nuova classificazione riguarda soltanto la versione PlayStation 5 , mentre su PC e Xbox risulta ancora il PEGI 12. Probabile che nelle prossime settimane ci sarà un adeguamento anche sulle altre piattaforme.

allusioni sessuali

Il cambiamento dovrebbe nascere dai contenuti presenti oggi nel gioco. Negli Stati Uniti la valutazione è rimasta Teen, mentre sull'App Store resta il 13+. Nella sezione dedicata alle avvertenze compaiono riferimenti a "violenza moderata" e a "allusioni sessuali".

In realtà non è chiaro se sia questo il motivo dell'innalzamento. Va detto che lo studio di sviluppo sta puntando sempre di più sull'avvenenza dei personaggi femminili e sulla fisica delle loro parti anatomiche, una scelta che ha alimentato non poche discussioni, ma non ci sono conferme di un legame diretto con la nuova classificazione.

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Alcuni fan sperano che il cambio possa lasciare a HoYoverse maggiore libertà nel rendere i contenuti più espliciti.

Nel frattempo, nel fine settimana è diventata virale un'animazione dedicata a Phoenix, nuovo personaggio del gioco.

Phoenix

Il fanservice marcato resta uno dei principali punti di dibattito tra gli appassionati, con alcuni che vorrebbero contenuti ancora più erotici e altri che considerano la misura colma. Il modello gacha tende a incentivare questo aspetto: i personaggi più sexy e potenti sono di solito quelli che vendono meglio.