Disponibile la demo di Tropico 7, che ci fa conoscere El Presidente di nuova generazione

Tropico 7 invita i giocatori a indossare ancora una volta i panni de El Presidente , il leader che non riesce a distinguere il benessere della sua nazione da quello dei suoi conti svizzeri. L'obiettivo è di farlo arricchire, garantendo anche il benessere dei cittadini, con la consueta ironia che accompagna la serie: il controllo, spiegano gli sviluppatori, non è tirannia ma efficienza, e più controllo significa più efficienza.

Lo studio di sviluppo Gaming Minds Studios e l'editore Kalypso Media hanno pubblicato la demo ufficiale del city builder gestionale Tropico 7 , che consente di provare la parte iniziale del gioco, in attesa della versione definitiva che arriverà il 28 gennaio 2027. L'occasione è il Next Fest autunnale di Steam che inizia oggi.

La rivale

La storia di questo capitolo segue il successo del Presidente attraverso cinque mappe, che vedono protagonisti lui stesso, Penultimo e una nuova nemesi, Victoria Guerra. Si tratta di un'avversaria intelligente e molto fastidiosa, contro la quale serviranno abilità, astuzia e la proverbiale "grandezza" presidenziale. Il motto della campagna è chiaro: "¡Victoria no es la revolución!".

Sul piano dei contenuti, il gioco propone gli arcipelaghi con le isole più grandi mai viste nella serie. A questi si aggiungono dieci scenari extra, più di venti mappe sandbox e un generatore di mappe casuali, che promette possibilità di gioco praticamente illimitate.

La novità più evidente è il terraforming, che serve per modellare il paesaggio come si vuole, ma cambia anche la gestione politica. Le diverse fazioni vengono convocate in un consiglio, che rappresenta un nuovo modo di incontrarle faccia a faccia: il giocatore può infrangere i loro sogni oppure sfruttarli per concludere un "grande affare" a proprio vantaggio. Elezioni, discorsi elettorali e un ampio ventaglio di editti, variabili a seconda della posizione politica scelta, fanno parte dell'ordinaria amministrazione.

La parte gestionale resta centrale. Gli edifici vanno posizionati con cura per sfruttare gli effetti sinergici e mantenere alta la soddisfazione dei cittadini, mentre i terreni inutilizzati possono essere riempiti con parchi di dimensioni personalizzabili. Il layout urbano può diventare più complesso, e le molte esigenze dei sudditi vanno soddisfatte con attenzione.

Rinnovato anche il sistema militare, che consente un controllo più diretto delle unità. Serve a eliminare i ribelli e a respingere le minacce straniere, in linea con l'ambizione di diventare il "Generalissimo n. 1".

Infine, il gioco offre nuove opzioni di personalizzazione per l'aspetto del palazzo e del Presidente, in modo da rendere il proprio leader riconoscibile anche a colpo d'occhio.

Potete scaricare la demo di Tropico 7 dalla pagina ufficiale.