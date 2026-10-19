Il case MSI Mag Pano M100L è in sconto su Amazon del 50%: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul case MSI Mag Pano M100L: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale di 44,60€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Il case MSI Mag Pano M100L è una soluzione pensata per chi desidera assemblare un PC desktop compatto, curato nell'organizzazione interna e predisposto per una gestione ordinata dei componenti.
Il telaio è compatibile con schede madri Micro-ATX e Mini-ITX ed è progettato anche per supportare le schede madri Micro-ATX Back-Connect, una caratteristica utile per chi cerca una configurazione con collegamenti posteriori.
Ulteriori dettagli sul case
Uno degli aspetti principali riguarda la ventilazione. Il Mag Pano M100L integra un pannello laterale in mesh, progettato per favorire il passaggio dell'aria e contribuire al raffreddamento del sistema. Questa soluzione permette di organizzare una configurazione hardware tenendo conto delle esigenze di ventilazione dei diversi componenti. Anche l'assemblaggio è stato progettato per risultare più semplice.
Il case dispone di un indicatore di livello e di un supporto dedicato alla scheda grafica, utile per contrastare il fenomeno del GPU sagging, ovvero il cedimento della scheda sotto il proprio peso.
Per la gestione dei cavi sono disponibili 33 mm di spazio e fasce in Velcro, che aiutano a mantenere l'interno ordinato. A completare la dotazione ci sono i filtri antipolvere rimovibili senza attrezzi nella parte superiore e un filtro magnetico nella parte inferiore.