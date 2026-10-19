Il case MSI Mag Pano M100L è in sconto su Amazon del 50%: puoi acquistarlo al minimo storico

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Il telaio è compatibile con schede madri Micro-ATX e Mini-ITX ed è progettato anche per supportare le schede madri Micro-ATX Back-Connect, una caratteristica utile per chi cerca una configurazione con collegamenti posteriori.