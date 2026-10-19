Netflix, utenti meno coinvolti e concorrenza in crescita: le contromisure attese? Più pubblicità

Il co-amministratore delegato Ted Sarandos ha riconosciuto di recente che l'azienda "non sta crescendo alla velocità che vorrei", indicando nei contenuti in diretta una possibile opportunità per accelerare lo sviluppo del servizio.

YouTube guadagna terreno sullo streaming tradizionale

La concorrenza non arriva soltanto dalle altre piattaforme in abbonamento. I video realizzati dai creator, spesso più economici da produrre rispetto alle serie e ai film tradizionali, stanno conquistando una quota crescente del tempo trascorso davanti allo schermo. Negli Stati Uniti, YouTube è ormai il principale distributore di contenuti in streaming per tempo di visione e, secondo Nielsen, raccoglie quasi il doppio delle visualizzazioni di Netflix.

Impennata di utenti inattivi per Netflix negli USA: il tasso di abbandono tocca il 16,6% nel terzo trimestre 2026

Le stime raccolte da LSEG indicano che Netflix potrebbe registrare la crescita dei ricavi più lenta per un terzo trimestre degli ultimi tre anni. Le vendite sono attese a 12,87 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,8% su base annua.

Anche i dati sul comportamento degli utenti destano preoccupazione. Secondo la società di ricerca Apptopia, nel terzo trimestre il tasso di abbandono negli Stati Uniti è aumentato del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quasi il doppio del ritmo registrato nei tre trimestri precedenti. I download dell'app negli Stati Uniti e in Canada sono invece diminuiti del 20%.

Un'analisi di Jefferies stima che il tempo medio mensile dedicato alla visione di Netflix sia sceso a 49 ore per abbonato nella prima metà del 2026, rispetto alle 66 ore dello stesso periodo del 2023. Tra i fattori indicati dagli analisti figurano i Mondiali di calcio del 2026 e un'offerta di contenuti meno forte rispetto a quella dell'anno precedente.

La società sta inoltre attraversando una fase di cambiamento organizzativo. Netflix ha tagliato circa il 6% della forza lavoro e ha sostituito la responsabile dei contenuti Bela Bajaria con Peter Rice, ex dirigente Disney. Secondo l'analista Ross Benes di Emarketer, i tagli riflettono la trasformazione dell'industria dello streaming, sempre più orientata alla redditività.

Per ridurre la dipendenza dagli abbonamenti, Netflix punta anche sulla pubblicità. Jefferies prevede che i ricavi pubblicitari possano raggiungere 7,5 miliardi di dollari nel 2029, facendo di questo segmento una componente sempre più importante del modello di business. Un'altra leva è rappresentata dagli eventi sportivi in diretta. La piattaforma ha recentemente acquisito i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA del 2030 in Spagna e Andorra, una scelta che potrebbe contribuire ad attirare pubblico in occasione di appuntamenti di grande richiamo.

I risultati trimestrali saranno quindi un'occasione per capire come Netflix intenda affrontare il rallentamento del coinvolgimento degli utenti e la concorrenza dei video dei creator. Gli investitori cercheranno soprattutto indicazioni concrete sulla capacità di sostenere la crescita, sviluppare la pubblicità e trasformare gli eventi dal vivo in una fonte stabile di nuovi spettatori e ricavi.