Le demo di Ecstatica 1 e 2 saranno disponibili durante lo Steam Next Fest

Ecstatica II

Ecstatica II è arrivato nel 1997 e ha ampliato le idee del predecessore con un mondo molto più vasto e oltre 1.100 inquadrature scelte a mano. Dopo gli eventi del primo capitolo, l'eroe torna a casa e trova il suo regno devastato da un malvagio arcimago. Dovrà sconfiggerlo, salvare la maga Ecstatica e riconquistare il proprio territorio. Il tono è più crudo e sanguinoso, con maggiore spazio per il combattimento e l'uso di pozioni e incantesimi. Si tratta della prima volta che questi due titoli di fine anni Novanta sono disponibili in digitale. Le versioni rimasterizzate garantiscono che funzionino senza intoppi sui sistemi moderni e introducono alcune migliorie, tra cui il supporto completo al controller e la possibilità di passare in tempo reale tra diverse modalità grafiche (DOS, Windows 95 e Software). Non mancano il pieno supporto a Steam, con Obiettivi e salvataggi su cloud, e la compatibilità completa con Steam Deck.

"Ecstatica 1 e 2 sono giochi straordinari, diversi da qualsiasi cosa sia uscita prima o dopo", ha dichiarato Artem Shchuiko, direttore di SNEG. "Sono titoli audaci e fantasiosi, con idee e un'identità visiva in grado di sorprendere ancora oggi, ma per anni sono rimasti confinati a vecchi sistemi operativi che li rendevano difficili da raggiungere. Per noi è molto importante riportarli a chi se li era persi e ai giocatori che magari non erano nemmeno nati quando uscirono."