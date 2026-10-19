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Le demo di Ecstatica 1 e 2 saranno disponibili durante lo Steam Next Fest

A quasi trent'anni dall'uscita originale, i due survival horror di Andrew Spencer Studios, celebri per la loro grafica a ellissoidi, vengono riportati sui sistemi moderni da SNEG.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/10/2026
La copertina di Ecstatica
Ecstatica
Ecstatica

L'editore boutique SNEG, in collaborazione con Andrew Spencer Studios, ha pubblicato le demo di Ecstatica 1 e 2 in occasione dello Steam Next Fest. Entrambi i giochi arriveranno su Steam e GOG il 26 ottobre, appena prima di Halloween, al prezzo di 14,99 euro ciascuno. Sarà disponibile anche un bundle con i due titoli a 19,99 euro.

Viene da lontano

Pubblicato originariamente nel 1994 dallo studio britannico Andrew Spencer Studios con Psygnosis, il primo Ecstatica è un'avventura survival horror che unisce atmosfere inquietanti a un umorismo britannico assurdo. L'ambientazione è Tirich, villaggio medievale maledetto da un demone, dove il protagonista, fermatosi a bere un po' d'acqua, si ritrova braccato da un lupo mannaro che non può essere ucciso.

Una scena di Ecstatica
Una scena di Ecstatica

Il gioco si distingue ancora oggi per essere un'esperienza cinematografica priva di interfaccia, suggerimenti o diari delle missioni antelitteram. Sì, i giochi che non ti tengono per mano non li hanno inventati in Giappone. Grazie alle inquadrature fisse, l'azione punta più sui rompicapo che sul combattimento: bisogna usare l'ingegno per sfuggire all'inseguitore. Punti di comparsa e incontri con i nemici cambiano a ogni partita, rendendo l'esperienza ripetibile più volte. Gli sviluppatori avvertono che si morirà spesso. Per esperienza diretta con gli originali vi possiamo confermare che è vero.

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, gli Ecstatica e altri titoli classici arrivano su GOG e Steam Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, gli Ecstatica e altri titoli classici arrivano su GOG e Steam

Sul piano tecnico, Ecstatica gira con il motore originale del 1994 e utilizza una grafica a ellissoidi. Mentre la maggior parte degli sviluppatori dell'epoca costruiva mondi tridimensionali con i poligoni, Andrew Spencer Studios scelse una strada diversa, puntando a un maggiore realismo (per gli standard di quegli anni).

Ecstatica II

Ecstatica II è arrivato nel 1997 e ha ampliato le idee del predecessore con un mondo molto più vasto e oltre 1.100 inquadrature scelte a mano. Dopo gli eventi del primo capitolo, l'eroe torna a casa e trova il suo regno devastato da un malvagio arcimago. Dovrà sconfiggerlo, salvare la maga Ecstatica e riconquistare il proprio territorio. Il tono è più crudo e sanguinoso, con maggiore spazio per il combattimento e l'uso di pozioni e incantesimi. Si tratta della prima volta che questi due titoli di fine anni Novanta sono disponibili in digitale. Le versioni rimasterizzate garantiscono che funzionino senza intoppi sui sistemi moderni e introducono alcune migliorie, tra cui il supporto completo al controller e la possibilità di passare in tempo reale tra diverse modalità grafiche (DOS, Windows 95 e Software). Non mancano il pieno supporto a Steam, con Obiettivi e salvataggi su cloud, e la compatibilità completa con Steam Deck.

"Ecstatica 1 e 2 sono giochi straordinari, diversi da qualsiasi cosa sia uscita prima o dopo", ha dichiarato Artem Shchuiko, direttore di SNEG. "Sono titoli audaci e fantasiosi, con idee e un'identità visiva in grado di sorprendere ancora oggi, ma per anni sono rimasti confinati a vecchi sistemi operativi che li rendevano difficili da raggiungere. Per noi è molto importante riportarli a chi se li era persi e ai giocatori che magari non erano nemmeno nati quando uscirono."

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