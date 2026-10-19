Le demo di Ecstatica 1 e 2 saranno disponibili durante lo Steam Next Fest

L'editore boutique SNEG, in collaborazione con Andrew Spencer Studios, ha pubblicato le demo di Ecstatica 1 e 2 in occasione dello Steam Next Fest. Entrambi i giochi arriveranno su Steam e GOG il 26 ottobre, appena prima di Halloween, al prezzo di 14,99 euro ciascuno. Sarà disponibile anche un bundle con i due titoli a 19,99 euro.
Viene da lontano
Pubblicato originariamente nel 1994 dallo studio britannico Andrew Spencer Studios con Psygnosis, il primo Ecstatica è un'avventura survival horror che unisce atmosfere inquietanti a un umorismo britannico assurdo. L'ambientazione è Tirich, villaggio medievale maledetto da un demone, dove il protagonista, fermatosi a bere un po' d'acqua, si ritrova braccato da un lupo mannaro che non può essere ucciso.
Il gioco si distingue ancora oggi per essere un'esperienza cinematografica priva di interfaccia, suggerimenti o diari delle missioni antelitteram. Sì, i giochi che non ti tengono per mano non li hanno inventati in Giappone. Grazie alle inquadrature fisse, l'azione punta più sui rompicapo che sul combattimento: bisogna usare l'ingegno per sfuggire all'inseguitore. Punti di comparsa e incontri con i nemici cambiano a ogni partita, rendendo l'esperienza ripetibile più volte. Gli sviluppatori avvertono che si morirà spesso. Per esperienza diretta con gli originali vi possiamo confermare che è vero.
Sul piano tecnico, Ecstatica gira con il motore originale del 1994 e utilizza una grafica a ellissoidi. Mentre la maggior parte degli sviluppatori dell'epoca costruiva mondi tridimensionali con i poligoni, Andrew Spencer Studios scelse una strada diversa, puntando a un maggiore realismo (per gli standard di quegli anni).
Ecstatica II
Ecstatica II è arrivato nel 1997 e ha ampliato le idee del predecessore con un mondo molto più vasto e oltre 1.100 inquadrature scelte a mano. Dopo gli eventi del primo capitolo, l'eroe torna a casa e trova il suo regno devastato da un malvagio arcimago. Dovrà sconfiggerlo, salvare la maga Ecstatica e riconquistare il proprio territorio. Il tono è più crudo e sanguinoso, con maggiore spazio per il combattimento e l'uso di pozioni e incantesimi. Si tratta della prima volta che questi due titoli di fine anni Novanta sono disponibili in digitale. Le versioni rimasterizzate garantiscono che funzionino senza intoppi sui sistemi moderni e introducono alcune migliorie, tra cui il supporto completo al controller e la possibilità di passare in tempo reale tra diverse modalità grafiche (DOS, Windows 95 e Software). Non mancano il pieno supporto a Steam, con Obiettivi e salvataggi su cloud, e la compatibilità completa con Steam Deck.
"Ecstatica 1 e 2 sono giochi straordinari, diversi da qualsiasi cosa sia uscita prima o dopo", ha dichiarato Artem Shchuiko, direttore di SNEG. "Sono titoli audaci e fantasiosi, con idee e un'identità visiva in grado di sorprendere ancora oggi, ma per anni sono rimasti confinati a vecchi sistemi operativi che li rendevano difficili da raggiungere. Per noi è molto importante riportarli a chi se li era persi e ai giocatori che magari non erano nemmeno nati quando uscirono."