Nintendo Switch 2, il teardown della revisione conferma: nessun upgrade allo schermo, ecco cosa cambia

La revisione di Nintendo Switch 2 inizia ad arrivare nelle mani degli appassionati e qualcuno si è già messo al lavoro per smontarla pezzo dopo pezzo. E le prime analisi confermano che sì, Nintendo ha modificato diversi componenti interni, ma non ha introdotto il display LCD Sharp di cui si era parlato nei mesi scorsi. Almeno nell'esemplare esaminato, lo schermo rimane quello già utilizzato nella versione precedente.

A condurre lo smontaggio è stato il tecnico polacco modyfikatorcasper, che ha confrontato la scheda madre della nuova console, identificata dalla sigla OSM-CPU-01, con quella originale BEE-CPU-01. Il SoC NVIDIA non presenta cambiamenti evidenti, mentre i 12 GB di RAM sono ancora presenti, anche se forniti da un produttore differente. È stata inoltre rilevata una ventola modificata, ma non sono disponibili misurazioni che permettano di stabilire se la novità migliori le temperature o riduca la rumorosità.