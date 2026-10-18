Call of Duty: Modern Warfare 4 su Nintendo Switch 2 permette di scegliere tra due opzioni di upscaling

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 è disponibile in accesso anticipato per chi ha effettuato il preordine del gioco e sta già offrendo l'occasione per analizzare più da vicino la versione Nintendo Switch 2, che tra le sue peculiarità offre la possibilità di scegliere tra due opzioni differenti per l'upscaling della risoluzione, ovvero sistemi che permettono di generare un'immagine a una risoluzione più elevata partendo da una risoluzione inferiore, migliorando le prestazioni senza sacrificare troppo la qualità visiva.
Nelle impostazioni video del gioco sono disponibili sia il DLSS di NVIDIA, basato sull'intelligenza artificiale, sia una soluzione proprietaria di Infinity Ward chiamata Filmic SMAA T2X.
Se non sapete quale scegliere, una prima analisi preliminare di Tom Morgan di Digital Foundry svela entrambe le opzioni sembrano partire dalla stessa base in termini di risoluzione interna, ma che il DLSS offrirebbe alcuni vantaggi nella qualità dell'immagine finale.
DLSS o Filmic SMAA T2X?
Morgan spiega che il DLSS a parità di risoluzione appare più efficace nel ricostruire i contorni degli oggetti, riducendo l'effetto "scalettatura" visibile sui bordi e producendo linee generalmente più pulite una volta stabilizzata l'immagine. Anche texture ed elementi ricchi di dettagli sembrerebbero beneficiare dell'approccio adottato dal DLSS. Secondo l'analista, superfici come decalcomanie, vegetazione e altri elementi complessi risultano più definiti grazie alla maggiore capacità dell'algoritmo di ricostruire le informazioni mancanti.
Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di osservazioni preliminari effettuate sul gioco prima di un'analisi completa della versione finale. Lo stesso Morgan sottolinea che sarà necessario esaminare il titolo in movimento per capire quali siano i reali vantaggi e svantaggi delle due modalità. Non è infatti escluso che Filmic SMAA T2X possa presentare benefici in altri ambiti, come la stabilità dell'immagine o addirittura le prestazioni.
Insomma, per capire quale sia l'opzione migliore bisognerà attendere i test approfonditi di Digital Foundry e l'arrivo del gioco completo, previsto per il 23 ottobre, anche su PS5, Xbox e PC, quando verranno sbloccate anche le modalità multigiocatore. Nel frattempo, anche senza accesso anticipato, potete farvi un'idea della nuova campagna grazie al nostro recente provato di Call of Duty: Modern Warfarfe 4.