Call of Duty: Modern Warfare 4 su Nintendo Switch 2 permette di scegliere tra due opzioni di upscaling

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 è disponibile in accesso anticipato per chi ha effettuato il preordine del gioco e sta già offrendo l'occasione per analizzare più da vicino la versione Nintendo Switch 2, che tra le sue peculiarità offre la possibilità di scegliere tra due opzioni differenti per l'upscaling della risoluzione, ovvero sistemi che permettono di generare un'immagine a una risoluzione più elevata partendo da una risoluzione inferiore, migliorando le prestazioni senza sacrificare troppo la qualità visiva.

Nelle impostazioni video del gioco sono disponibili sia il DLSS di NVIDIA, basato sull'intelligenza artificiale, sia una soluzione proprietaria di Infinity Ward chiamata Filmic SMAA T2X.

Se non sapete quale scegliere, una prima analisi preliminare di Tom Morgan di Digital Foundry svela entrambe le opzioni sembrano partire dalla stessa base in termini di risoluzione interna, ma che il DLSS offrirebbe alcuni vantaggi nella qualità dell'immagine finale.