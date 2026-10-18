I primi voti della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 svelano i pareri della stampa

Il debutto ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4 è ormai alle porte. Programmato per il prossimo 23 ottobre 2026, l'atteso sparatutto bellico ha aperto questa settimana i battenti dell'accesso anticipato dedicato alla campagna a giocatore singolo, inaugurando la consueta ondata di recensioni e verdetti preliminari da parte della critica internazionale.
È bene sottolineare come molti dei giudizi attualmente espressi dalle varie testate specializzate siano ancora etichettati come in corso d'opera: le valutazioni complessive e i voti finali riferiti all'offerta completa del gioco - la quale comprenderà l'immancabile comparto multigiocatore competitivo e la modalità di estrazione DMZ - verranno assegnati solo quando l'intera infrastruttura online sarà attiva per tutti i giocatori. Ciononostante, il responso sulla componente narrativa appare compatto ed estremamente incoraggiante.
Longevità, struttura e ritmo: 16 missioni per chiudere un'era
A tracciare un quadro dettagliato della progressione è stata la redazione di Windows Central, che nelle sue prime impressioni descrive una campagna composta da 16 missioni narrative con una longevità compresa tra le 6 e le 8 ore complessive, variabili a seconda dell'abilità del giocatore e del tempo impiegato per scovare i numerosi segreti nascosti nelle mappe.
L'impostazione resta fedele ai tratti distintivi del franchise: un'esperienza guidata e dall'alto tasso cinematografico, ricca di sequenze spettacolari su binari in cui il protagonista è supportato sul campo da compagni di squadra controllati dall'intelligenza artificiale.
I voti e i verdetti della stampa: da IGN a Insider Gaming
L'accoglienza complessiva premia il coraggio narrativo e la messa in scena, individuando nel titolo un commiato riuscito e toccante per l'arco narrativo inaugurato con il reboot del 2019:
- Insider Gaming - 9/10: Il giudizio più entusiasta incorona l'opera definendola "la miglior campagna mai realizzata per Call of Duty: uno spettacolo mozzafiato ed emotivamente devastante di circa sei ore che, pur inciampando in qualche frangente, fissa un nuovo parametro di riferimento quasi irraggiungibile per l'intero franchise".
- IGN - 8/10 (Voto provvisorio): La testata sottolinea la capacità del gioco di risvegliare l'interesse per la serie, elogiando la gestione del corposo cast tra volti storici e nuove reclute. Viene particolarmente apprezzata l'estesa missione dietro le linee nemiche ispirata alle meccaniche della modalità DMZ, definendo il titolo "una conclusione di alto livello per la saga".
- GameSpot - 7/10: Parla di un'altra avventura al cardiopalma e premia il lavoro svolto dagli sviluppatori: "Modern Warfare 4 si distingue perché dà la sensazione che il team abbia avuto più tempo per riflettere sull'esperienza e costruire un degno finale, posizionandosi come la miglior campagna vista dal Modern Warfare del 2019 a oggi".
- GamesRadar (Verdetto preliminare): Loda la maturità della narrazione, descrivendo il gioco come uno sparatutto sicuro di sé capace di portare quasi un decennio di storie a una conclusione appagante, impreziosita da grandi prove attoriali e da un'inaspettata complessità morale, pur a fronte di alcuni vincoli e rigidità nel level design.
L'appuntamento per l'opera completa è fissato per il 23 ottobre, quando i server apriranno i battenti per dare il via alla stagione competitiva su console e PC. Ricordiamo poi che Call of Duty: Modern Warfare 4 "chiuderà un capitolo e ne aprirà uno nuovo per la serie", dice Activision.