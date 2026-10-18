I primi voti della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 svelano i pareri della stampa

Il debutto ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4 è ormai alle porte. Programmato per il prossimo 23 ottobre 2026, l'atteso sparatutto bellico ha aperto questa settimana i battenti dell'accesso anticipato dedicato alla campagna a giocatore singolo, inaugurando la consueta ondata di recensioni e verdetti preliminari da parte della critica internazionale.

È bene sottolineare come molti dei giudizi attualmente espressi dalle varie testate specializzate siano ancora etichettati come in corso d'opera: le valutazioni complessive e i voti finali riferiti all'offerta completa del gioco - la quale comprenderà l'immancabile comparto multigiocatore competitivo e la modalità di estrazione DMZ - verranno assegnati solo quando l'intera infrastruttura online sarà attiva per tutti i giocatori. Ciononostante, il responso sulla componente narrativa appare compatto ed estremamente incoraggiante.