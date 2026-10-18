Un carico di RTX 5090 da oltre 2 milioni di dollari sarebbe scomparso dall'aeroporto di San Paolo

Con l'aumento costante dei prezzi e la scarsa disponibilità, sembra che le schede video siano diventate una merce estremamente preziosa anche per la attività criminali, dunque cominciano ad emergere casi veramente inediti, come la recente sparizione di un intero carico di GeForce RTX 5090 dall'aeroporto di San Paolo, in Brasile.
Oderço, un distributore di materiale hardware brasiliano, ha denunciato la scomparsa di due pallet di RTX 5090 prodotte da Zotac e appena arrivati al Guarulhos International Airport di San Paolo, e si tratta di un danno economico di notevoli dimensioni, se si considera il prezzo che hanno raggiunto queste schede.
Bisogna precisare, infatti, che il valore dichiarato del carico è di 500.000 dollari, ma questo si riferisce al prezzo pagato dal distributore per ricevere le RTX 5090, non del loro effettivo valore sul mercato, che dovrebbe essere sensibilmente superiore e superare i 2 milioni di dollari.
Un valore ancora più alto
Considerando che le GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 possono raggiungere prezzi veramente impressionanti come 5000 o anche 7000 dollari, è facile comprendere come un furto del genere sia da considerare un colpo veramente di alto profilo, "degno" di una criminalità alquanto organizzata.
Oderço afferma di aver contattato le parti interessate per indagare e sta chiedendo spiegazioni su cosa sia successo alla merce, anche perché la scomparsa totale di un carico voluminoso direttamente dal terminal dell'aeroporto è alquanto difficile da spiegare.
Si tratta ovviamente di un caso decisamente raro: l'azienda ha riferito di non essersi mai trovata davanti a una sparizione di tale entità in quasi quarant'anni di attività, ma è chiaro che il caso derivi direttamente dalla nuova situazione economica che si è venuta a creare nel mercato hardware, che ha gonfiato i prezzi e reso alcuni pezzi di hardware dei veri e propri tesori.
Un caso strano ma che potrebbe rientrare in un trend
Ci sono comunque molti aspetti poco chiari nella questione: lo scarico di una quantità di merce del genere presso un aeroporto dovrebbe essere precisamente documentato fase per fase, invece al momento non c'è alcuna chiarezza sul momento in cui i due pallet sarebbero scomparsi, inoltre stranamente sembra non sia ancora partita una reale indagine presso le forze dell'ordine, e questo è un altro elemento strano.
Potrebbe dunque trattarsi di una sorta di montatura, costruita dal distributore per far parlare di sé o, peggio, per piazzare ordini fasulli poi impossibili da coprire, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.
Casi eclatanti di furto incentrati su schede video stanno emergendo di recente, come il bizzarro episodio dei rimorchi NVIDIA rubati ma con dentro oltre 18.000 Kg di sabbia, mentre il valore che queste schede stanno assumendo può essere ben compreso anche guardando lo strano caso del marito in lacrime per aver ricevuto una GeForce 5090 dalla sposa durante le nozze.