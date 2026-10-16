Una sposa regala una GeForce 5090 al marito durante le nozze, che appare visibilmente emozionato

Un matrimonio è un impegno per tutta la vita o, quantomeno, fino al divorzio. Per rendere l'unione più salda c'è però un modo: regalare al futuro sposo una ASUS ROG Astral RTX 5090, GPU che attualmente sul mercato ha un valore di circa 12.000 dollari, nonostante il prezzo di listino sia di circa 4.000 dollari, per via della crisi creata dall'enorme domanda di componenti hardware dei data center per IA. Anzi, allo stato attuale una GPU simile è davvero una rarità, considerando la possibile mossa di Nvidia di ritirarla dal mercato.