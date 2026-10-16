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Una sposa regala una GeForce 5090 al marito durante le nozze, che appare visibilmente emozionato

Le GeForce 5090 sono oggetti così desiderati, che un marito è scoppiato a piangere dopo averla ricevuta in regalo dalla sposa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/10/2026
Una sposa cinese regala una GeForce 5090 al marito

Un matrimonio è un impegno per tutta la vita o, quantomeno, fino al divorzio. Per rendere l'unione più salda c'è però un modo: regalare al futuro sposo una ASUS ROG Astral RTX 5090, GPU che attualmente sul mercato ha un valore di circa 12.000 dollari, nonostante il prezzo di listino sia di circa 4.000 dollari, per via della crisi creata dall'enorme domanda di componenti hardware dei data center per IA. Anzi, allo stato attuale una GPU simile è davvero una rarità, considerando la possibile mossa di Nvidia di ritirarla dal mercato.

Un regalo gradito

Non è una storia che viene dal mondo delle fiabe, ma dalla Cina, dove una donna ha deciso di rendere "più" felice il marito nel giorno delle loro nozze. Chiaramente ci troviamo di fronte a una situazione curiosa e nulla più, ma fa capire quanto possa essere apprezzato un regalo del genere di questi tempi, soprattutto immaginando che l'uomo sia un giocatore PC decisamente appassionato.

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Nel video vediamo il marito prendere il regalo dalla moglie estraendolo da una busta nera. Lei gliel'ha rivelato con un indovinello matematico basato sullo slang numerico cinese per "ti amo" e "per sempre", che ha 5090 come risposta.

Visibilmente emozionato, tanto da piangere calde lagrime, lo espone agli invitati al matrimonio tenendolo sulla testa, per poi andare a ringraziare la donna.

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La speranza è che l'uomo non passi la prima notte di nozze a montare la scheda. O quantomeno che la montino insieme.

Da notare che la clip è diventata velocemente virale, superando le 160.000 visualizzazioni su X nel giro di poche ore.

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