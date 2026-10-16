The Blood of Dawnwalker riceverà la patch 1.1 la prossima settimana, con oltre 1.100 miglioramenti

The Blood of Dawnwalker si prepara a ricevere un importante aggiornamento: la versione 1.1 arriverà infatti la prossima settimana con oltre 1.100 miglioramenti e correzioni. Tra le novità sono previste nuove opzioni per i livelli di difficoltà e diverse modifiche al sistema di combattimento. Rebel Wolves aveva già anticipato lo scorso mese l'arrivo di un aggiornamento corposo, ma ora ha svelato ulteriori dettagli sulle modifiche in programma.

Nuove "difficoltà" e modalità

Prima di tutto, tra le principali novità troveremo uno strumento chiamato Draught of Mind Rebirth, che consentirà ai giocatori di riassegnare e apprendere una serie diversa di abilità. Chi invece dovesse sentire il bisogno irrefrenabile di accarezzare gli animali, adesso potrà finalmente farlo (per un po' di sana serotonina). Inoltre, la difficoltà originale "Story" è stata rinominata "Forgiving", mentre è stata introdotta una nuova opzione chiamata proprio "Story", che offre un ulteriore supporto durante i combattimenti. Si tratta, insomma, di un livello di difficoltà pensato per agevolare ulteriormente i giocatori.

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Un'ulteriore novità, tra le varie cose, riguarda la possibilità di aumentare la dimensione dei caratteri e attivare i sottotitoli per tutti i dialoghi. Non mancano poi diversi interventi sul comparto tecnico, tra cui un aggiornamento di FrameGen con nuove impostazioni dedicate e miglioramenti alla telecamera, con animazioni ottimizzate e movimenti più fluidi durante i combattimenti.

Per quanto riguarda il combattimento, è stato migliorato anche il sistema di aggancio dei bersagli, mentre gli spostamenti risulteranno più reattivi quando si selezionano e si raggiungono determinate superfici utilizzando le abilità Shadowstep e Planeshift.

The Blood of Dawnwalker

Gli sviluppatori parlano anche di oltre 1.100 altri miglioramenti e correzioni, quindi vi aggiorneremo con tutti i dettagli completi della patch non appena ne sapremo di più. Nel complesso, queste novità puntano a migliorare diversi aspetti del gameplay, rendendo l'esperienza di gioco più fluida e accessibile.