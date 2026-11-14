The Blood of Dawnwalker riceverà il New Game+ con l'aggiornamento 1.2

Lo studio fondato da alcuni ex sviluppatori di CD Projekt RED aveva già preso in considerazione la possibilità di introdurre questa modalità nei mesi scorsi, evitando però di sbilanciarsi pubblicamente fino a quando non fosse stata pronta. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale tramite un annuncio pubblicato sui canali social e su Reddit.

A poco più di due mesi dal lancio, The Blood of Dawnwalker si prepara ad accogliere una delle funzionalità più richieste dalla community. Rebel Wolves ha infatti confermato che il New Game+ sarà introdotto con l'aggiornamento 1.2 , in arrivo nel corso della prossima settimana su tutte le piattaforme.

I primi dettagli sulla modalità

Il New Game+ sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno completato l'epilogo dell'avventura. Una volta sbloccata la modalità, sarà possibile tornare nelle terre di Valle Sangora mantenendo il proprio livello, le abilità acquisite e l'inventario accumulato durante la prima partita.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per offrire una sfida adeguata anche ai personaggi più avanzati, il limite massimo di livello verrà aumentato fino a 100. Allo stesso tempo, i nemici saranno ribilanciati e scaleranno in maniera appropriata in tutte le regioni del mondo di gioco. Anche gli equipaggiamenti riceveranno versioni dedicate al New Game+ con statistiche migliorate, offrendo ulteriori incentivi per affrontare una seconda partita.

Il New Game+ rappresenta senza dubbio la portata principale dell'aggiornamento 1.2, e potrebbe rappresentare un ottimo motivo per tornare a vestire i panni del protagonista e immergersi nuovamente nelle atmosfere vampiresche di Vale Sangora, ma non sarà l'unica novità. Rebel Wolves ha annunciato anche una serie di modifiche al bilanciamento, che interesseranno i punti salute dei nemici e la frequenza con cui utilizzano le proprie abilità in combattimento. Inoltre, alcune aree della mappa saranno ritoccate per rendere più fluida l'esplorazione e gli spostamenti durante gli scontri.

Ci saranno novità anche per i possessori della Eclipse Edition, che vedranno espandersi la colonna sonora inclusa nel gioco con nuovi brani. Gli stessi contenuti musicali saranno pubblicati successivamente anche sulle principali piattaforme di streaming. Come accennato in apertura, l'aggiornamento 1.2 di The Blood of Dawnwalker è atteso durante la prossima settimana, ma per il momento non è stata ancora confermata una data di uscita precisa.