Perché i giochi AA funzionano: Dawnwalker, Resonance e la crisi dei budget AAA

Dawnwalker è costato circa 40 milioni di dollari e Resonance è nato da un team di circa 70 persone: mentre Xbox taglia, il 2026 premia i giochi che crescono meno.

Anno 2017. Dopo tre anni di lavoro che coinvolgono una ventina di persone all'interno di Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice arriva nei negozi. È una sorpresa: un videogioco che per colpo d'occhio si avvicina a produzioni molto più grandi, che sfrutta l'interazione per raccontare l'oscuro viaggio nella mente della protagonista. In poco tempo raggiunge le 500 mila vendite e il pareggio: da lì, ogni altra copia è guadagno. Un successo troppo ghiotto per non provare a replicarlo. Deve averlo pensato Microsoft, quando ha acquisito Ninja Theory e ha reso l'annuncio di Senua's Saga: Hellblade II quello di accompagnamento della sua nuova XBOX Series X. Solo che le buone idee del primo Hellblade non erano replicabili, come se un videogioco fosse un prodotto da catena di montaggio industriale. Non erano nemmeno "ingigantibili": o fai una copia del primo Hellblade tecnicamente potenziata, o fai tutt'altro. Hellblade II è ricaduto nella prima opzione. Non solo: il team incaricato è passato da venti elementi a circa ottanta e l'impatto, complice proprio il fatto che fosse impossibile replicare con gli stessi mezzi e le stesse trovate la dirompenza del capostipite, è stato infinitamente più piccolo. I risultati di questo tentativo, purtroppo, li abbiamo visti tutti proprio in questi giorni: il ritorno di Senua non ha portato i frutti sperati alla popolarità di Game Pass e, anzi, ora che di Game Pass sembra che a Microsoft non importi più granché, le cose sono anche più in salita. Le dita rimangono incrociate, nella speranza che Ninja Theory sopravviva. In pratica, Hellblade cresce nel team, nei tempi di sviluppo, negli investimenti, ma non nello slancio delle idee. Quella "crescita" dei costi diventa pericolosissima e deleteria. I grossi publisher non amano sprecare soldi che non rientrano e, dopo la strategia delle acquisizioni rivelatasi poco lungimirante per ciò che ha prodotto, ecco che arriva la scure di XBOX su Ninja Theory. Hellblade raggiunse il pareggio con le prime 500 mila copie La domanda, allora, sorge spontanea: davvero questo è crescere? Davvero avere le risorse di un cosiddetto "gioco AAA" (espressione con cui ci si riferisce ai giochi ad altissimo budget) è ancora un obiettivo in cui sperare, per chi crea videogiochi? Il 2026, come già aveva fatto il 2025, in realtà ci sta suggerendo di no.

Il bello dei piedi per terra Quando arrivi da un pedigree come quello di CD Projekt RED, è facile pensare che sarai schiacciato dal tuo passato e dalle aspettative che questo porrà sulla tua prossima opera. Eppure, The Blood of Dawnwalker se l'è cavata piuttosto bene. Anzi, ancora meglio: il fondatore del team di Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, già director di The Witcher 3, ha raccontato a The Game Business che non ha faticato a trovare investitori, anche se all'inizio ha finanziato il gioco di tasca sua. Ma ha anche detto che sono serviti circa una quarantina di milioni per rendere Dawnwalker realtà. Una cifra importante, ma lontanissima dai budget a doppio zero che vediamo nelle produzioni AAA. Nonostante gli investimenti di NetEase e il supporto di Bandai Namco per la distribuzione, insomma, il viaggio di Coen non ha perso la proporzione. Dato che otteneva soldi, non ha cercato di diventare smisurato: ha tenuto la messa a fuoco ben salda su ciò che voleva fare, anche in alcune stravaganti scelte di gameplay - e quella decisione ha funzionato. Un aspetto da non sottovalutare, nelle produzioni che spendono molto meno di quelle AAA, è anche la dimensione del team. Quello di Rebel Wolves è già notevole: si parla di circa 150 persone, ma ci sono delle dichiarazioni interessanti di Tomaszkiewicz, dove sottolinea che trova sia un numero giusto per permettergli di dedicarsi a creare il gioco, non a supervisionare ciò che creano gli altri. In team da 500 persone, come quando lavorava in CD Projekt RED, racconta che solo i manager per ogni progetto erano oltre un centinaio: difficile anche solo conoscersi tutti, si finisce a creare un videogioco più come fossero tanti pezzettini fatti da squadre in cui interagiscono tra loro solo i responsabili. Forse era meglio non crescere, che crescere così "Il processo creativo, il divertimento che ne deriva... è una cosa diversa" ha raccontato il director, parlando con The Game Business della nascita di The Blood of Dawnwalker. "Non volevo più lavorare in quel modo, volevo fare come si faceva in passato, quando c'erano meno persone che si ingegnavano per trovare soluzioni su ogni aspetto del gioco. [...] In questo modo sto creando, non sono solo uno che sta sopra e che testa le cose mentre è disconnesso dalle altre persone". Secondo il fondatore di Rebel Wolves, il team di The Blood of Dawnwalker è delle dimensioni ideali per mantenere i rapporti umani nella creazione di un gioco Sembra una differenza piccola, ma in realtà Tomaszkiewicz descrive molto bene alcuni problemi strutturali dei giochi AAA, dove "processo creativo" è un concetto soffocato dall'esposizione economica: giochi sempre più grandi richiedono team importanti e tempi lunghi - e queste tre cose, sommate, significano spese enormi da cui è difficilissimo rientrare, se non in modi aggressivi e uccidendo ogni rischio creativo perché, banalmente, non te lo puoi permettere.