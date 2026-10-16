Diventate il Cavaliere Oscuro con la trilogia Batman: Arkham Collection, in sconto su Instant Gaming per PC

Se volete recuperare una delle saghe dedicate ai supereroi più acclamate della storia dei videogiochi, Batman: Arkham Collection per PC è protagonista di un'offerta imperdibile su Instant Gaming. Il negozio di key espone un taglio del 92% rispetto ai canonici 60 euro di listino, indicando un costo netto di 4,89 euro. Per ottenere la spesa reale dell'utente occorre aggiungere l'IVA italiana del 22%: il prezzo definitivo al momento del saldo equivale quindi a 5,97 euro. Questo confronto evidenzia uno sconto reale del 90%, traducendosi in un risparmio effettivo di 54,03 euro rispetto al valore di partenza. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Il combat system FreeFlow, l'esplorazione di Gotham e i contenuti di Batman: Arkham Collection

Questa raccolta antologica riunisce i tre capitoli principali firmati da Rocksteady Studios: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, includendo tutti i DLC e il Season Pass dell'episodio conclusivo. Il gameplay ha ridefinito il genere degli action in terza persona grazie al celebre sistema di combattimento FreeFlow, in cui concatenare pugni, contrattacchi aperti e l'uso rapido di gadget come il batarang o il gel esplosivo. Alle risse si alternano le sezioni stealth nei panni del Predatore Invisibile, dove dovrete sfruttare garguglie, condotti di ventilazione e la modalità Detective per neutralizzare le bande del Joker, dello Spaventapasseri e degli altri storici nemici di Gotham.

L'avventura vi guiderà dai claustrofobici padiglioni del manicomio criminale fino alle ampie strade e ai grattacieli di Gotham City, sorvolabili in planata con il mantello o attraversabili a tutta velocità a bordo della potente Batmobile. Su PC l'esperienza trae pieno vantaggio dall'hardware moderno, garantendo supporto a risoluzioni elevate, frame rate fluido e tempi di caricamento ridotti. Il codice digitale acquistato sblocca la collezione completa direttamente sul client Steam per PC Windows, con pieno supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.