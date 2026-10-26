Batman: Arkham Collection è scontatissimo su Instant Gaming: risparmia il 92% per la chiave Steam

Su Instant Gaming è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il costo di Batman: Arkham Collection, sconto attivo del 92% e prezzo finale d'acquisto di 5,97€ (IVA inclusa). La key sarà utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Batman: Arkham Collection è una raccolta dedicata alla trilogia di Batman sviluppata da Rocksteady, pensata per offrire un'esperienza completa nei panni del Cavaliere Oscuro. La collezione comprende tre capitoli della serie e include anche contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio, riunendo in un'unica soluzione alcune delle avventure più apprezzate dedicate al celebre supereroe DC.