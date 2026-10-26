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Batman: Arkham Collection è scontatissimo su Instant Gaming: risparmia il 92% per la chiave Steam

Su Instant Gaming è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il costo di Batman: Arkham Collection.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/10/2026
Batman: Arkham Collection
Batman: Arkham Collection
Batman: Arkham Collection
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Su Instant Gaming è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il costo di Batman: Arkham Collection, sconto attivo del 92% e prezzo finale d'acquisto di 5,97€ (IVA inclusa). La key sarà utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Batman: Arkham Collection è una raccolta dedicata alla trilogia di Batman sviluppata da Rocksteady, pensata per offrire un'esperienza completa nei panni del Cavaliere Oscuro. La collezione comprende tre capitoli della serie e include anche contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio, riunendo in un'unica soluzione alcune delle avventure più apprezzate dedicate al celebre supereroe DC.

Ulteriori dettagli sulla collection

In tutti e tre i capitoli è possibile vestire i panni di Batman e sfruttare un ampio arsenale di gadget, abilità e tecniche di combattimento per affrontare i nemici. L'obiettivo è contrastare le minacce che mettono in pericolo Gotham City, muovendosi tra scontri, investigazioni e situazioni che richiedono di sfruttare le capacità del protagonista.

Batman Arkham Collection 1

Batman: Arkham Collection rappresenta quindi una proposta interessante per chi desidera recuperare l'intera trilogia di Rocksteady o tornare a esplorare il suo universo, con i contenuti principali e le espansioni raccolti in un'unica edizione.

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