Nvidia: "La RTX 5090 non è stata interrotta", ma nei negozi scarseggia e il prezzo è alle stelle

La settimana scorsa i giocatori che speravano in una stabilizzazione del mercato delle schede video hanno ricevuto una cattiva notizia. Dopo che Nvidia avrebbe messo in pausa la serie RTX 50 Super, hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo cui anche la produzione della già rara RTX 5090 si sarebbe fermata , probabilmente per destinare la capacità produttiva di silicio ad acceleratori per l'intelligenza artificiale, il business del momento.

C'è o non c'è?

Ora, stando a quanto riportato da Tom's Hardware, il vicepresidente senior di Nvidia Jeff Fisher avrebbe dichiarato che la scheda non è stata dismessa e che la distribuzione proseguirà. L'azienda, nel frattempo, non ha risposto alle richieste di commento ufficiale arrivate da diverse testate, tra cui Tom's Hardware. Le informazioni arrivano da siti taiwanesi come 4Gamers e SJTV, che citano una presunta intervista successiva a un evento, nella quale Fisher avrebbe offerto una breve spiegazione. Secondo il dirigente, le forniture della scheda sono limitate, ma Nvidia starebbe facendo il possibile per portare il prodotto sul mercato.

Una GPU GeForce

"La catena di approvvigionamento (la capacità) è effettivamente un po' limitata, ma NVIDIA sta facendo tutto il possibile per portare il prodotto sul mercato. Anche se esistono altre varianti del chip della RTX 5090, la produzione non è stata interrotta e NVIDIA continuerà a spedire, cosa molto importante", avrebbe detto Fisher a 4Gamers. Il vicepresidente avrebbe inoltre ribadito una frase ricorrente tra i dirigenti dell'azienda: senza GeForce, Nvidia non sarebbe dove si trova oggi, e allo stesso modo il mercato dell'IA non esisterebbe come lo conosciamo.