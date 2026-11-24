La vicenda ha assunto anche una dimensione politica, con l'intervento dell'amministrazione Trump nella gestione della crisi . La retromarcia del consiglio è arrivata infatti a pochi giorni dalla dichiarazione con cui NVIDIA aveva escluso un ritorno di Huang, dopo le sue dimissioni del 12 novembre legate a indiscrezioni su relazioni extraconiugali e a un presunto tentativo di avvicinamento da parte dell'intelligence cinese.

Il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA sta provocando nuove polemiche sulla gestione della società e sull'autonomia del suo consiglio di amministrazione. Secondo diversi investitori ed esperti di governance aziendale, la decisione di reintegrare il CEO prima della conclusione delle indagini interne rischia di compromettere la credibilità degli amministratori e la loro capacità di prendere decisioni indipendenti .

Wall Street festeggia, ma Washington prepara nuove verifiche

L'annuncio della reintegrazione è arrivato ieri, il 23 novembre 2026, dopo colloqui con esponenti di alto livello del governo statunitense. NVIDIA ha dichiarato che il consiglio di amministrazione non ritiene che il ritorno di Huang rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. Gli amministratori hanno inoltre affermato di essere soddisfatti della sua trasparenza e della sua capacità di guidare l'azienda.

Jensen Huang con Alice Huang

Il problema, secondo i critici, è che l'indagine indipendente sulle presunte attività di intelligence straniere non è ancora terminata. Il comitato incaricato di approfondire la vicenda proseguirà il proprio lavoro e Huang collaborerà alle verifiche. Il consiglio ha anche annunciato la creazione di una nuova posizione di responsabile della conformità normativa, con l'obiettivo di rafforzare i controlli interni.

Mark Levine, responsabile del fondo pensionistico della città di New York, che detiene circa 5 milioni di azioni NVIDIA, ha contestato apertamente il cambio di posizione degli amministratori. Secondo Levine, il consiglio aveva escluso categoricamente il ritorno di Huang senza successivamente spiegare quali elementi avessero portato a modificare la decisione o se i rischi legali fossero stati effettivamente risolti.

Anche Nada Kakabadse, docente di Henley Business School ed esperta di governance aziendale, ha evidenziato una contraddizione nella comunicazione della società: dichiararsi soddisfatti della trasparenza del CEO mentre le verifiche su quanto riferito agli amministratori sono ancora in corso rischia di far apparire il giudizio già deciso prima della conclusione dell'indagine. Secondo Kakabadse, il coinvolgimento del governo potrebbe inoltre rendere NVIDIA più esposta alle dinamiche politiche di Washington.

La questione è particolarmente delicata perché la società è già interessata da diverse indagini negli Stati Uniti, comprese quelle della Securities and Exchange Commission e del Dipartimento di Giustizia. Le verifiche riguardano questioni che spaziano dalla contabilità alle presunte operazioni di contrabbando di chip. Anche in assenza di rischi per la sicurezza nazionale, queste vicende potrebbero comportare conseguenze legali e finanziarie per NVIDIA e per il suo amministratore delegato.

La reazione immediata dei mercati è stata comunque positiva: le azioni NVIDIA hanno chiuso la seduta del 23 novembre con un rialzo del 31,5%. Il ritorno di Huang ha infatti ridotto l'incertezza sulla successione al vertice, ma non ha eliminato i dubbi sulla gestione della società. Jan van Eck, importante investitore attraverso la società finanziaria che porta il suo nome, ha osservato che la decisione sembra basarsi sulla scommessa che non emergano ulteriori elementi compromettenti.

Anche alcuni esponenti del Congresso hanno espresso perplessità. Le commissioni parlamentari statunitensi ascolteranno Huang il primo dicembre, mentre rappresentanti di entrambi i partiti hanno già manifestato dubbi sul suo ritorno e sul ruolo dell'amministrazione Trump. Per James St. Aubin, responsabile degli investimenti di Ocean Park Asset Management, la vicenda rischia di trasmettere il messaggio che alcuni dirigenti possano essere sottoposti a standard differenti rispetto ad altri.

Rimangono inoltre interrogativi sul ruolo degli azionisti nella decisione. Il professore della Harvard Law School Lucian Bebchuk ha osservato che non risultano indicazioni di un coinvolgimento dei maggiori investitori istituzionali, tra cui BlackRock e Vanguard. Il consiglio di amministrazione, che ha nominato Harvey Jones presidente soltanto questo mese, dovrà quindi dimostrare di poter esercitare un controllo effettivamente autonomo sul management.

E voi che cosa ne pensate della vicenda? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.