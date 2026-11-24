Le prime segnalazioni sono aumentate rapidamente nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre 2026, alimentando anche il timore che alcuni account fossero stati compromessi. Spotify ha riconosciuto il disservizio attraverso il proprio profilo ufficiale dedicato allo stato della piattaforma, ma la situazione è rimasta instabile anche dopo il primo annuncio di risoluzione.

Spotify ha registrato una nuova interruzione su larga scala, con migliaia di utenti impossibilitati ad accedere al servizio di streaming musicale. Il problema ha riguardato soprattutto i sistemi di autenticazione , provocando disconnessioni improvvise sia sulle applicazioni per smartphone sia sulle versioni desktop. Chi ha provato a effettuare nuovamente il login si è spesso trovato davanti a schermate di caricamento interminabili o messaggi di errore relativi alle credenziali.

Spotify non funziona: migliaia di segnalazioni per problemi di accesso

Secondo Downdetector, le segnalazioni hanno iniziato a crescere intorno alle 11:30 italiane, superando rapidamente quota 16.000. Le difficoltà sono state riportate negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in diversi Paesi europei, Italia inclusa. Le testimonianze pubblicate su X e Reddit descrivono un comportamento simile: utenti espulsi improvvisamente dalle sessioni attive e impossibilitati a rientrare nei propri profili. Anche chi vi scrive è riuscito a rientrare nel proprio account da poco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Uno degli aspetti più problematici riguarda gli errori di autenticazione. In diversi casi Spotify ha segnalato che la combinazione di nome utente e password non fosse corretta, facendo pensare a possibili accessi non autorizzati. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi che colleghino il disservizio a una violazione degli account. Il problema sembra riguardare piuttosto i sistemi centrali della piattaforma.

Le conseguenze variano in base alla situazione del singolo utente. Chi non è stato disconnesso potrebbe riuscire ancora ad ascoltare i brani scaricati in precedenza, mentre lo streaming, la ricerca musicale e l'accesso alle impostazioni risultano compromessi per gli account interessati. Anche il tentativo di effettuare nuovamente l'accesso non garantisce il ripristino del servizio.

Spotify ha confermato di essere al lavoro sul problema attraverso il proprio account Spotify Status su X. Successivamente la società ha comunicato che il disservizio era stato risolto. Le segnalazioni degli utenti, però, sono proseguite anche dopo l'annuncio, suggerendo che il ripristino non sia ancora completo per tutti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'interruzione arriva dopo una serie di problemi che negli ultimi mesi hanno interessato la piattaforma. Tra gli episodi più recenti figurano rallentamenti dell'applicazione Android e crash associati alla riproduzione musicale in qualità lossless. Anche a settembre erano state registrate interruzioni che avevano coinvolto un numero elevato di ascoltatori.

Spotify non ha ancora fornito una spiegazione tecnica dettagliata sull'origine dei problemi di autenticazione né indicato quali infrastrutture siano state coinvolte. Per gli utenti che non riescono ad accedere, la scelta più prudente è evitare di modificare ripetutamente la password o reinstallare l'applicazione: se il malfunzionamento riguarda i server della piattaforma, queste operazioni non risolvono il problema e possono complicare ulteriormente il recupero dell'accesso.

E voi, avete avuto problemi con Spotify? E ora siete riusciti a rientrare nel vostro account? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.