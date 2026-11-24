Dopo diversi mesi di indiscrezioni sul primo prodotto di Nothing basato sull'intelligenza artificiale, adesso abbiamo finalmente a disposizione informazioni più specifiche. Pochi giorni fa, l'azienda ha condiviso un breve teaser che mostrava il design del dispositivo, ma i dettagli erano ancora piuttosto scarsi e non permettevano di capire esattamente di cosa si trattasse. Ora, nuove informazioni ci consentono finalmente di fare chiarezza: il prodotto in questione sarebbero degli auricolari con intelligenza artificiale integrata, pensati principalmente per la registrazione.

Le caratteristiche dei Nothing Ear note Secondo quanto riportato da Bloomberg, Nothing starebbe preparando un paio di auricolari wireless basati sull'intelligenza artificiale, chiamati Nothing Ear note. Si tratterebbe del primo dispositivo nativo per l'IA dell'azienda, dotato di una custodia di ricarica che integra anche una funzione di registrazione. Gli auricolari saranno infatti in grado di registrare le telefonate, mentre i microfoni integrati nella custodia di ricarica potranno catturare conversazioni e riunioni in presenza. Sarà quindi possibile lasciare gli auricolari all'interno della custodia e continuare comunque a registrare. Carl Pei ha confermato l'arrivo dei nuovi auricolari Le funzionalità non finiscono qui: è presente anche un pulsante "Talk", pensato per registrare i propri pensieri. Un'app dedicata si occuperà poi di organizzare le registrazioni, le relative trascrizioni e i riassunti generati dall'intelligenza artificiale. È bene precisare che non si tratta di una novità assoluta: gli auricolari Nothing Ear 3a, ad esempio, supportano già la registrazione delle chiamate e la trascrizione tramite IA. In questo caso, tuttavia, l'obiettivo sarebbe quello di offrire un'esperienza ancora più intuitiva e personalizzata, con l'intelligenza artificiale che lavora in background senza richiedere costantemente l'attenzione dell'utente.