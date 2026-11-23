La novità è stata individuata nella versione beta dell'app per iOS e si inserisce nel percorso di sviluppo delle funzionalità dedicate alla riservatezza delle conversazioni. Il funzionamento è diverso da quello dei normali messaggi effimeri e prevede alcune protezioni aggiuntive.

Dopo aver avviato la distribuzione in beta su Android, WhatsApp sta preparando l'arrivo dei messaggi di testo visualizzabili una sola volta anche su iPhone . La funzione permette di inviare contenuti che scompaiono dalla conversazione non appena vengono aperti dal destinatario, introducendo ulteriori limitazioni per impedire che vengano conservati o condivisi.

WhatsApp, come funzionano i messaggi di testo visualizzabili una volta

La funzione è stata individuata nella versione 26.45.10.73 di WhatsApp per iOS, distribuita attraverso TestFlight. Per inviare un messaggio di questo tipo bisogna aprire una conversazione, digitare il testo e tenere premuto il pulsante di invio. Compare così un menu con diverse possibilità, tra cui l'opzione per programmare il messaggio e quella per renderlo visualizzabile una sola volta.

Schermate che mostrano il funzionamento dei messaggi di testo visualizzabili una sola volta su WhatsApp

Selezionando quest'ultima, il contenuto viene inviato immediatamente. Quando la funzione è disponibile, WhatsApp mostra anche un'indicazione sopra la barra di composizione, così da spiegare come attivarla. Non è quindi necessario ripetere più volte la pressione prolungata sul pulsante per verificare la presenza dell'opzione.

Dal lato del destinatario, il messaggio appare come una normale bolla nella conversazione, ma per leggerne il contenuto bisogna selezionarla. Si apre un'interfaccia separata nella quale WhatsApp illustra le limitazioni applicate. Il testo non può essere copiato, inoltrato o salvato e l'app impedisce anche di acquisire screenshot o registrazioni dello schermo durante la visualizzazione.

Una volta chiusa la schermata, il contenuto non è più accessibile. Nella conversazione compare soltanto un'indicazione che segnala l'avvenuta apertura del messaggio. Anche il mittente può quindi sapere che il destinatario lo ha visualizzato, ma nessuno dei due può recuperare il testo originale attraverso la chat.

La nuova funzionalità non va confusa con i messaggi effimeri già disponibili su WhatsApp. Questi ultimi vengono eliminati automaticamente dopo un intervallo di tempo prestabilito, indipendentemente dal momento in cui vengono letti. I messaggi visualizzabili una sola volta, invece, scompaiono immediatamente dopo la prima apertura. La differenza riguarda anche le possibilità di conservazione: mentre i normali messaggi effimeri possono essere letti e, in determinate condizioni, copiati o condivisi prima della loro eliminazione, la nuova modalità applica restrizioni specifiche fin dalla visualizzazione.

Al momento la distribuzione riguarda soltanto una parte degli utenti iscritti al programma beta di iOS attraverso TestFlight. WhatsApp dovrebbe estendere progressivamente la disponibilità ad altri account nelle prossime settimane, ma non ha ancora indicato una data per la distribuzione generale. La funzione era già stata individuata nella beta Android 2.26.45.6 e il suo arrivo su iPhone completa il percorso verso una disponibilità multipiattaforma, almeno per quanto riguarda l'invio dei messaggi.