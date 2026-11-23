Un ROM hacker ha scoperto una serie di trucchi apparentemente non documentati nella conversione per SNES di Mortal Kombat , il picchiaduro ultraviolento di Midway che ha fatto la storia. I nuovi codici includono un bonus per i crediti e la possibilità di saltare di livello, che porta il giocatore direttamente agli scontri con i boss del torneo.

Nekorun ha verificato tutti i codici sulla versione USA Rev.1. Vanno inseriti nella schermata di caricamento in cui Goro , il principe shokan, prende a pugni il logo Acclaim, e se l'inserimento è corretto viene riprodotto un suono di conferma. Le combinazioni sono:

A individuarli è stato lo YouTuber Nekorun, che ha analizzato il codice della ROM del gioco , uscito nel 1993, per capire quali input vengano accettati durante la schermata di caricamento. Alla fase di analisi è seguita una serie di test per stabilire le combinazioni corrette da inserire. Uno dei codici, quello che regala 10 crediti, era già noto alla community, ma si riteneva fosse valido solo per l'edizione giapponese.

Sono passati tanti anni

La conversione di Mortal Kombat uscì il 13 settembre 1993, nel cosiddetto "Mortal Monday", un evento molto atteso e fortemente pubblicizzato, al punto che il lancio fu citato persino nei telegiornali e nei programmi televisivi del mattino negli Stati Uniti. La versione SNES risultava più vicina all'originale arcade rispetto ad altre conversioni dell'epoca, ma fu penalizzata dalla decisione di Nintendo di eliminare il sangue e di sostituire le Fatality, che chiudevano gli incontri in modo cruento quanto spettacolare, con le più goffe "Finishing Moves".

Quella scelta alimentò voci su un codice segreto in grado di sbloccare i contenuti violenti. Nonostante pesci d'aprile e leggende varie, però, un codice del genere non è mai esistito, e nemmeno questa ricerca lo ha portato alla luce. In quel periodo Nintendo era estremamente rigida sul tema della violenza nei videogiochi: altre conversioni da sala giochi, come Lethal Enforcers di Konami (1992), furono pesantemente censurate.

Le logiche commerciali, tuttavia, ebbero la meglio e Nintendo si pentì della sua scelta quando vide che andò a tutto vantaggio del Mega Drive, la console rivale di SEGA, che offriva ai giocatori una versione non censurata del gioco, di maggior successo rispetto a quella SNES. Così, appena un anno dopo, la conversione del sequel, Mortal Kombat II, arrivò sulla piattaforma di Nintendo senza alcuna censura, e ancora oggi è considerata una delle migliori conversioni di un picchiaduro arcade mai approdate su una console a 16 bit.