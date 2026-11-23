Il successo di Grand Theft Auto 6 non è più discutibile, considerando i dati dei preorder diramati da Rockstar Games stessa. Comunque sia, ora ci sono anche le prime stime sulle vendite nei primi giorni di commercializzazione a rafforzare l'idea che sia stato un lancio senza precedenti. Secondo un nuovo report di Alinea Analytics, il gioco avrebbe venduto 44,9 milioni di copie nel corso del primo weekend. Parliamo di 12,4 milioni di copie che sarebbero state vendute dal lancio a oggi, chiaramente da sommarsi ai 32,5 vendute in prevendita.
La maggior parte su PS5
Secondo le stime di Alinea, le vendite si ripartiscono in 33,7 milioni di copie su PS5 e 11,2 milioni su Xbox Series X e S, pari rispettivamente al 75,1% e al 24,9% del totale.
Sul fronte economico, Take-Two aveva comunicato incassi per 3,79 miliardi di dollari già nel primo giorno. Alinea stima che la cifra sia salita a circa 4 miliardi nei primi quattro giorni di commercializzazione. Va ricordato che Sony e Microsoft trattengono il 30% dei ricavi sulle copie digitali tramite le commissioni di piattaforma, che rende il risultato ottimo anche per loro.
Confronto con il cinema
Elliott ha fatto anche un confronto con il cinema: i 4 miliardi incassati finora dal gioco equivalgono più o meno alla somma degli incassi dei due film più visti dell'anno, Spider-Man: Brand New Day (2,5 miliardi di dollari) e The Odyssey (1,8 miliardi). Il paragone, va precisato, ha dei limiti: un videogioco come GTA 6 costa tra gli 80 e i 100 dollari, una cifra che difficilmente si spende in una sola volta per un biglietto del cinema. Chiaramente va anche precisato che GTA 6 è un'eccezione rispetto agli standard del mercato dei videogiochi.
L'analista ha poi diffuso alcuni dati sull'utenza. Domenica 22 novembre circa 40,8 milioni di persone avrebbero effettuato l'accesso al gioco, con PS5 che rappresenta il 76% dei giocatori. Inoltre, circa il 20% degli utenti, ovvero intorno ai 9 milioni, avrebbe già superato le 20 ore di gioco, un indicatore di coinvolgimento particolarmente alto a così poca distanza dal lancio.
Le prospettive di crescita restano ampie. Le vendite continueranno ad aumentare man mano che nuovi giocatori acquisteranno il titolo, e l'arrivo su PC, atteso nel 2027, moltiplicherà l'utenza, così come l'arrivo del nuovo GTA Online, che non è stato ancora annunciato ma che potrebbe essere lanciato a breve, visti gli standard di Rockstar Games.