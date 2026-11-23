Il successo di Grand Theft Auto 6 non è più discutibile, considerando i dati dei preorder diramati da Rockstar Games stessa. Comunque sia, ora ci sono anche le prime stime sulle vendite nei primi giorni di commercializzazione a rafforzare l'idea che sia stato un lancio senza precedenti. Secondo un nuovo report di Alinea Analytics, il gioco avrebbe venduto 44,9 milioni di copie nel corso del primo weekend. Parliamo di 12,4 milioni di copie che sarebbero state vendute dal lancio a oggi, chiaramente da sommarsi ai 32,5 vendute in prevendita.

La maggior parte su PS5 Secondo le stime di Alinea, le vendite si ripartiscono in 33,7 milioni di copie su PS5 e 11,2 milioni su Xbox Series X e S, pari rispettivamente al 75,1% e al 24,9% del totale. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Sul fronte economico, Take-Two aveva comunicato incassi per 3,79 miliardi di dollari già nel primo giorno. Alinea stima che la cifra sia salita a circa 4 miliardi nei primi quattro giorni di commercializzazione. Va ricordato che Sony e Microsoft trattengono il 30% dei ricavi sulle copie digitali tramite le commissioni di piattaforma, che rende il risultato ottimo anche per loro.