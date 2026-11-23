Il 22 novembre diversi streamer che trasmettevano su YouTube partite a GTA 6 si sono visti recapitare una raffica di rivendicazioni di copyright, i cosiddetti strike. All'origine c'era una sola fonte: il cantante reggaeton colombiano Frank "El Santo", all'anagrafe Andrés Mauricio Arango Flórez, nato a Medellín.
L'artista aveva trasmesso in diretta sul proprio canale YouTube una sessione di gioco. Quel filmato è poi stato usato per rivendicare automaticamente i diritti su chiunque stesse giocando in streaming allo stesso titolo. I colpiti sono molti, tra cui canali di grande richiamo come theRadBrad, che conta 14,1 milioni di iscritti, e HollowPoiint, con 5,2 milioni.
Stupido algoritmo
La vicenda, apparentemente assurda, nasce da un incastro di circostanze particolari e dalle politiche sul copyright di YouTube, da tempo oggetto di fortissime critiche. Il canale di Frank El Santo ospita i suoi videoclip ufficiali, ed è quindi possibile che la piattaforma abbia classificato per errore anche il video di gameplay come contenuto idoneo alle rivendicazioni. Quando alcuni utenti hanno fatto notare il problema nei commenti durante la diretta, Arango Flórez ha cancellato il video, ma le segnalazioni sono andate avanti finché non è intervenuto il team di YouTube.
L'unica risposta ufficiale dell'artista è un commento lasciato sotto il video ormai rimosso: sostiene di non aver presentato lui le rivendicazioni, che sarebbero state generate dal sistema automatico Content ID. Il quadro, però, non è così lineare come sembra: YouTube non emette le rivendicazioni in modo automatico, e online molti fan infuriati ritengono che il cantante abbia agito di proposito.
I limiti del sistema
Al di là delle intenzioni, tutte da verificare a questo punto, l'episodio mette in luce i limiti del sistema stesso. La piattaforma si affida a processi automatizzati e a strumenti basati sull'intelligenza artificiale per individuare le violazioni, con il risultato che video vengono rimossi o demonetizzati senza una ragione valida. HollowPoiint, in un post su X in cui ha elogiato la rapidità dell'intervento di YouTube, ha sintetizzato la questione così: "Ora serve solo un sistema migliore".
Il contesto rende la faccenda ancora più delicata. GTA 6, uscito il 19 novembre, è in streaming ininterrotto da allora, e milioni di persone lo vivono guardando altri giocare. In effetti non c'è niente di nuovo, visto che molti parlano dei giochi senza averli giocati direttamente. Per il resto, vi ricordiamo che GTA 6 è attualmente disponibile per PS5 e Xbox Series X e S. In futuro dovrebbe arrivare anche su PC.