L'artista aveva trasmesso in diretta sul proprio canale YouTube una sessione di gioco. Quel filmato è poi stato usato per rivendicare automaticamente i diritti su chiunque stesse giocando in streaming allo stesso titolo . I colpiti sono molti, tra cui canali di grande richiamo come theRadBrad, che conta 14,1 milioni di iscritti, e HollowPoiint, con 5,2 milioni.

Stupido algoritmo

La vicenda, apparentemente assurda, nasce da un incastro di circostanze particolari e dalle politiche sul copyright di YouTube, da tempo oggetto di fortissime critiche. Il canale di Frank El Santo ospita i suoi videoclip ufficiali, ed è quindi possibile che la piattaforma abbia classificato per errore anche il video di gameplay come contenuto idoneo alle rivendicazioni. Quando alcuni utenti hanno fatto notare il problema nei commenti durante la diretta, Arango Flórez ha cancellato il video, ma le segnalazioni sono andate avanti finché non è intervenuto il team di YouTube.

Frank "El Santo"

L'unica risposta ufficiale dell'artista è un commento lasciato sotto il video ormai rimosso: sostiene di non aver presentato lui le rivendicazioni, che sarebbero state generate dal sistema automatico Content ID. Il quadro, però, non è così lineare come sembra: YouTube non emette le rivendicazioni in modo automatico, e online molti fan infuriati ritengono che il cantante abbia agito di proposito.