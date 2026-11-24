Il prossimo mese Marvel Rivals festeggerà il suo secondo anniversario e, per l'occasione, è stato annunciato il primo set LEGO dedicato al videogioco. Nonostante esistano già numerosi prodotti ispirati all'universo Marvel, questa nuova uscita è una novità per i fan dello sparatutto. Il protagonista del set sarà Jeff lo Squalo di Terra, uno dei personaggi più riconoscibili e amati del gioco, riprodotto con tanto di medaglietta sul collare.
Jeff arriva in versione LEGO
Il set comprende 495 pezzi ed è destinato a una fascia d'età dai 12 anni in su. Come anticipato, il protagonista è Jeff lo Squalo di Terra, riprodotto in una versione davvero carinissima e adatta sia ai più grandi che ai più piccoli. "Affonda i denti in questa sfida di costruzione coinvolgente che cattura ogni sfaccettatura della personalità vivace di questo amatissimo personaggio, tra cui il suo ghigno dentato, la lingua a penzoloni e la medaglietta sul collare", si legge nella descrizione pubblicata da LEGO sul sito ufficiale.
Jeff è inoltre completamente snodabile e offre diverse possibilità di gioco e personalizzazione. È possibile, ad esempio, staccare la sua pinna per ricreare il suo caratteristico movimento mentre si nasconde e attraversa il terreno e le pareti. In alternativa, si può rimuovere la lingua per chiudergli la bocca oppure posizionare il personaggio in diverse pose d'azione, muovendogli la testa, le zampe e altre parti del corpo.
Si tratta quindi di un prodotto interessante per gli appassionati e per chi è alla ricerca di un nuovo set LEGO da costruire e personalizzare. Una volta completato, Jeff misura oltre 13 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza. Se siete interessati, il set sarà ufficialmente disponibile dal 1° gennaio 2027 al prezzo di 49,99 euro.
La collaborazione tra LEGO e videogiochi
Negli ultimi anni, LEGO ha introdotto numerosi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi, realizzando set ispirati ad alcune delle saghe più amate dai giocatori. Si tratta di un'occasione per portare personaggi e universi virtuali nella realtà, trasformandoli in oggetti da collezione, ma anche in divertenti esperienze di costruzione adatte a grandi e piccini.
Come anticipato, questa è la prima volta che Marvel Rivals diventa protagonista di un set LEGO. Per chi non lo sapesse, si tratta dello sparatutto multiplayer sviluppato da NetEase Games e ambientato nell'universo Marvel. Il primo personaggio scelto per questa collaborazione è Jeff lo Squalo di Terra, ma in futuro potrebbero arrivare anche altri set dedicati al videogioco.