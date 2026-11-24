Il prossimo mese Marvel Rivals festeggerà il suo secondo anniversario e, per l'occasione, è stato annunciato il primo set LEGO dedicato al videogioco. Nonostante esistano già numerosi prodotti ispirati all'universo Marvel, questa nuova uscita è una novità per i fan dello sparatutto. Il protagonista del set sarà Jeff lo Squalo di Terra , uno dei personaggi più riconoscibili e amati del gioco, riprodotto con tanto di medaglietta sul collare.

Jeff arriva in versione LEGO

Il set comprende 495 pezzi ed è destinato a una fascia d'età dai 12 anni in su. Come anticipato, il protagonista è Jeff lo Squalo di Terra, riprodotto in una versione davvero carinissima e adatta sia ai più grandi che ai più piccoli. "Affonda i denti in questa sfida di costruzione coinvolgente che cattura ogni sfaccettatura della personalità vivace di questo amatissimo personaggio, tra cui il suo ghigno dentato, la lingua a penzoloni e la medaglietta sul collare", si legge nella descrizione pubblicata da LEGO sul sito ufficiale.

Jeff è inoltre completamente snodabile e offre diverse possibilità di gioco e personalizzazione. È possibile, ad esempio, staccare la sua pinna per ricreare il suo caratteristico movimento mentre si nasconde e attraversa il terreno e le pareti. In alternativa, si può rimuovere la lingua per chiudergli la bocca oppure posizionare il personaggio in diverse pose d'azione, muovendogli la testa, le zampe e altre parti del corpo.

Si tratta quindi di un prodotto interessante per gli appassionati e per chi è alla ricerca di un nuovo set LEGO da costruire e personalizzare. Una volta completato, Jeff misura oltre 13 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza. Se siete interessati, il set sarà ufficialmente disponibile dal 1° gennaio 2027 al prezzo di 49,99 euro.