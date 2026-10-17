Marvel Rivals, NetEase annuncia "sanzioni molto più severe" contro il linguaggio tossico

Marvel Rivals ha un problema di linguaggio tossico , e ora lo sviluppatore NetEase dichiara di volerlo affrontare in modo più deciso rispetto a quanto fatto finora. Come molti giochi competitivi multiplayer, anche l'hero shooter Marvel soffre da tempo della presenza di giocatori che, sia in chat testuale sia vocale, ricorrono a insulti, molestie e discorsi d'odio con una frequenza maggiore di quanto ci si aspetterebbe. In un recente post online, lo studio ha annunciato di voler raddoppiare gli sforzi sul fronte della moderazione.

Raddoppiare gli sforzi

"Un ambiente in cui le comunicazioni sono positive è una componente fondamentale di qualsiasi esperienza competitiva a squadre", scrive NetEase. "Abbiamo sempre dato priorità alla moderazione del linguaggio in partita e continuiamo a prestare grande attenzione ai vostri feedback sui comportamenti tossici". Secondo lo studio, insulti, molestie dolose, discriminazioni e discorsi d'odio non feriscono soltanto gli altri giocatori, ma compromettono anche la normale comunicazione all'interno del gioco e l'esperienza complessiva della partita.

Il primo passo concreto è l'inasprimento delle pene: NetEase spiega di aver "ulteriormente aumentato le sanzioni per le violazioni legate al linguaggio". Le misure varieranno in base a "natura, gravità e storico della violazione", con pene "significativamente più dure" per chi si rende responsabile di infrazioni gravi o ripetute.

Lo studio precisa però di non voler soffocare il confronto. "Rispettiamo il diritto dei nostri giocatori di esprimere opinioni diverse, ma la normale comunicazione e discussione non dovrebbe mai diventare una scusa per attacchi malevoli, discriminazioni o molestie nei confronti degli altri", si legge nel messaggio. E ancora: "La nostra posizione sulla moderazione del linguaggio tossico è chiara e risoluta. Non tratteremo questi comportamenti come accettabili solo perché, purtroppo, sono comuni nel gioco competitivo".