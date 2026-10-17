Finalmente è possibile rimuovere la censura di Stormlord per Mega Drive, dopo quasi quarant'anni dall'uscita

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta i videogiochi per computer diventarono sempre più audaci, forti anche di una maggiore libertà concessa dalla scena, non ancora incanalata nei processi industriali e culturali che ormai conosciamo bene. Nonostante i limiti grafici di macchine come lo ZX Spectrum e l'Amstrad CPC, alcuni sviluppatori cercavano comunque di inserire un po' di nudità in pixel art a 8 bit, e le copertine si facevano spesso ancora più provocanti. Basta citare Barbarian (1987), Vixen (1988) e Game Over (1987) per avere un quadro della situazione.

In questo filone rientrava anche StormLord (1989) di Hewson Consultants, avventura fantasy pubblicata su numerose piattaforme domestiche, tra cui Spectrum, C64, Amiga e Atari ST. Il gioco univa mitologia norrena e immagini considerate esplicite, anche se in modo molto leggero, in linea con quello che era parte dell'immaginario fantasy dell'epoca.