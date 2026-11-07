Presto torneremo a giocare ad Archon Classic con un'edizione rimasterizzata gratuita

Archon: Classic , remake di un classico dell'era 8-bit, si prepara a ricevere una rimasterizzazione completa, in arrivo il 12 novembre. A comunicarlo è stata Lost Mesa Entertainment, che ha annunciato una serie di interventi pensati per rendere il gioco compatibile con i computer moderni , mantenendo però intatte le caratteristiche che hanno contraddistinto l'esperienza originale del 2010. L'aggiornamento sarà distribuito gratuitamente a tutti coloro che possiedono già il titolo su Steam e verrà scaricato automaticamente attraverso il client della piattaforma.

Motore moderno

Il cambiamento principale riguarda la parte tecnica: il gioco è stato ricostruito utilizzando un motore moderno, con l'obiettivo di garantire un funzionamento più fluido sui PC attuali. Tra le novità figura anche una versione nativa per Mac, che permetterà di giocare senza dover ricorrere a stratagemmi vari. L'interfaccia e i contenuti saranno disponibili in sei lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e russo. Sarà inoltre introdotto il supporto ai salvataggi tramite Steam Cloud, condivisi tra le versioni Windows e Mac.

La scacchiera di Archon Classic

Tra le novità in fatto di contenuti, la modalità Conquest comprenderà quattro campagne per un totale di 60 missioni, mentre i nuovi giocatori potranno familiarizzare con le meccaniche attraverso 13 tutorial. Saranno presenti anche profili personali e un sistema di classificazione che prevede diversi gradi, dal livello Pawn fino ad Archon.

Per chi preferisce affrontare avversari controllati dal computer, gli sviluppatori hanno previsto quattro livelli di difficoltà e tre differenti personalità per gli avversari artificiali. Le partite potranno inoltre beneficiare di un limite di 24 secondi per ogni turno, una soluzione pensata per mantenere un ritmo più sostenuto. Completano le novità 61 obiettivi Steam e il supporto a Remote Play Together, che consente di condividere una sessione di gioco con altri utenti attraverso la piattaforma di Valve.

Nonostante gli interventi, il nucleo dell'esperienza rimane invariato. Archon: Classic continua a contrapporre le forze della Luce a quelle dell'Oscurità, combinando strategia su una scacchiera con combattimenti in tempo reale per la conquista delle singole caselle.

Lost Mesa Entertainment ha infine confermato di essere al lavoro anche sul multiplayer online, che tuttavia non sarà disponibile al lancio e verrà introdotto attraverso un aggiornamento successivo.