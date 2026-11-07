Sony rilancia le esclusive PlayStation: Ghost of Yotei e Until Dawn 2 ricevono il nuovo marchio ufficiale

Come segnalato dall'utente Radec sui social network, le pagine ufficiali di Ghost of Yotei e Until Dawn 2 presenti sul sito PlayStation.com mostrano ora il marchio "PlayStation Exclusive". Si tratta di un'indicazione che sottolinea l'appartenenza dei giochi all'ecosistema Sony e che potrebbe anticipare un utilizzo più frequente di questa denominazione nelle future campagne promozionali.

Sony sembra voler riportare le esclusive al centro della propria strategia commerciale per PlayStation 5 . Dopo una fase in cui la compagnia ha progressivamente aperto il proprio catalogo al mercato PC, pubblicando su Steam numerose produzioni precedentemente disponibili soltanto sulle console PlayStation, stanno emergendo nuovi segnali di un cambio di direzione.

In epoca di decompilazioni?

Per buona parte dell'attuale generazione, infatti, la distinzione tra esclusive e produzioni multipiattaforma si è progressivamente attenuata. Sony ha portato su PC diversi titoli dei propri studi interni, tra cui produzioni importanti come God of War, Marvel's Spider-Man e The Last of Us. Questa strategia ha permesso alla compagnia di raggiungere un pubblico più ampio, ma secondo alcune indiscrezioni i risultati commerciali ottenuti su Steam non sarebbero stati particolarmente soddisfacenti rispetto alle aspettative.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Negli ultimi tempi, la società avrebbe quindi deciso di concentrarsi nuovamente sulle pubblicazioni esclusive per le proprie console, almeno per quanto riguarda le produzioni single player dei principali studi interni. Questo non significa che Sony intenda abbandonare completamente il mercato PC. La compagnia dovrebbe continuare a pubblicare su questa piattaforma alcuni progetti multiplayer e live service, per i quali raggiungere una base di utenti più ampia può risultare particolarmente importante.

Il ritorno del marchio PlayStation Exclusive potrebbe diventare più evidente nei prossimi mesi, quando Sony avrà ampliato ulteriormente il proprio catalogo di produzioni destinate a PS5. Tra i titoli che potrebbero beneficiare di questa strategia vengono citati God of War Laufey di Santa Monica Studios e Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog.

Per il momento, la comparsa del logo sulle pagine di Ghost of Yotei e Until Dawn 2 rappresenta soprattutto un'indicazione sul modo in cui Sony vuole presentare alcuni dei suoi giochi. Resta da verificare se questa scelta si tradurrà in una politica più rigida sulle pubblicazioni PC oppure se servirà principalmente a rafforzare l'identità commerciale del marchio PlayStation.

Va anche detto che Sony, così come molte altre compagnie, dovrà affrontare la questione delle decompilazioni fatte con l'IA, visto che molte esclusive PlayStation sono ormai giocabili su PC grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, che consentono di realizzare delle conversioni in tempi brevissimi.