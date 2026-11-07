Mostrate confezioni fisiche e poster di GTA 6: richiesti 230 GB di spazio su SSD

Le prime confezioni fisiche di Grand Theft Auto 6 stanno arrivando nei negozi, a meno di due settimane dal lancio ufficiale previsto per il 19 novembre 2026. Take-Two e Rockstar Games hanno infatti iniziato a distribuire le copie ai rivenditori, che dovrebbero metterle in vendita con il codice per il download a partire dal 12 novembre. Alcune immagini condivise online hanno permesso di osservare per la prima volta la confezione della versione PS5, facendo emergere anche alcune informazioni non ancora note sul gioco.