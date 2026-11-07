Mostrate confezioni fisiche e poster di GTA 6: richiesti 230 GB di spazio su SSD

Le prime confezioni fisiche di Grand Theft Auto 6 stanno arrivando nei negozi, a meno di due settimane dal lancio ufficiale previsto per il 19 novembre 2026. Take-Two e Rockstar Games hanno infatti iniziato a distribuire le copie ai rivenditori, che dovrebbero metterle in vendita con il codice per il download a partire dal 12 novembre. Alcune immagini condivise online hanno permesso di osservare per la prima volta la confezione della versione PS5, facendo emergere anche alcune informazioni non ancora note sul gioco.
Tutto questo spazio?
Le fotografie, pubblicate su Reddit dall'utente u/IseeIceTea, mostrano soprattutto il retro della custodia, dove compare un'indicazione relativa allo spazio necessario per l'installazione: 230 GB. Si tratta di una dimensione superiore rispetto ai 212 GB comunicati in precedenza da Rockstar, con una differenza di 18 GB rispetto alle informazioni circolate finora. Non è chiaro se il dato riportato sulla confezione rappresenti un requisito definitivo oppure una stima destinata a cambiare con eventuali aggiornamenti prima della pubblicazione.
First ""physical" copy arrived
by u/IseeIceTea in GTA6unmoderated
Un altro dettaglio interessante riguarda un'icona presente sul retro, che segnala la disponibilità di funzionalità online. Al momento non è possibile stabilire con certezza a cosa si riferisca. Una delle ipotesi è che possa indicare la presenza di una nuova versione di GTA Online, che secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno. Non si può però escludere che il riferimento riguardi semplicemente la possibilità di acquistare direttamente dal gioco il pacchetto di aggiornamento alla Ultimate Edition.
La confezione mostra inoltre tre immagini inedite tratte da GTA 6. Gli screenshot ritraggono Lucia, Jason e un aereo in volo sopra le isole dell'arcipelago, offrendo qualche ulteriore scorcio dell'ambientazione e dei protagonisti dell'avventura.Le fotografie hanno permesso anche di chiarire un altro dettaglio relativo al materiale promozionale. Nei giorni precedenti, il rivenditore MediaMarkt aveva pubblicato alcune immagini di un poster di GTA 6 stampato su entrambi i lati. Attraverso le comunicazioni inviate ai clienti, il negozio ha confermato che il poster sarà incluso in tutte le copie fisiche contenenti il codice per il download. Non sembra invece prevista una mappa del mondo di gioco, accessorio che in passato ha accompagnato diverse edizioni della serie.