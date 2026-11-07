Un fan disegna il logo di GTA 6 nel cielo con un aereo: il volo diventa il più seguito su Flightradar

L'attesa per GTA 6 continua a generare iniziative insolite da parte dei fan. A poco più di due settimane dal lancio del nuovo capitolo della serie Rockstar Games, un appassionato statunitense ha deciso di celebrarne l'arrivo utilizzando un piccolo aereo per disegnare un'enorme illustrazione nei cieli dell'Arkansas . Un'impresa che ha richiesto diverse ore di volo e che ha attirato l'attenzione degli utenti dei principali servizi di monitoraggio del traffico aereo.

Volare!

L'episodio è avvenuto giovedì 5 novembre 2026, quando una Cessna Skylane RG è decollata dall'aeroporto di Bentonville alle 11:29. Inizialmente, osservando i dati di tracciamento, il percorso del velivolo sembrava composto da una serie di manovre senza una direzione precisa sopra la località di Huntsville. Seguendo però gli spostamenti dell'aereo su piattaforme come Flightradar e FlightAware, è diventato progressivamente evidente che le traiettorie stavano componendo un'illustrazione.

Il disegno visto da Flightradar

Il risultato finale era un disegno ispirato all'immaginario di GTA 6, con diversi elementi riconducibili all'ambientazione del gioco: un elicottero, una palma, un alligatore, un'auto sportiva e una donna in bikini. A completare l'opera è comparsa la scritta "GTA VI", prima che il pilota invertisse la rotta per tornare all'aeroporto di partenza.

L'intera operazione è durata circa otto ore, un intervallo vicino al limite dell'autonomia consentita dalla capacità del serbatoio e dalle caratteristiche del velivolo utilizzato. Durante il tragitto, il Cessna ha mantenuto mediamente un'altitudine di circa 3.200 metri, viaggiando a poco più di 200 chilometri orari. La precisione necessaria per realizzare un'immagine di queste dimensioni suggerisce una pianificazione piuttosto accurata e una buona esperienza di pilotaggio.

La curiosità suscitata dall'iniziativa è cresciuta rapidamente anche sui social network. Alcuni utenti avevano intuito il progetto prima della sua conclusione e hanno cominciato a condividere il percorso dell'aereo, identificato dal numero di volo N1810R. La diffusione delle immagini ha portato il velivolo a diventare temporaneamente il volo più seguito su Flightradar.

Su Reddit diversi appassionati hanno accolto positivamente il gesto. "Voglio un bene incredibile a questa persona per averlo fatto. È qualcosa di pazzesco", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: "Non avevo mai aperto Flightradar così velocemente!".

Rimane sconosciuta l'identità del pilota. I dati di registrazione indicano Benjamin McDaniel come proprietario del Cessna, ma non è stato confermato che sia stato effettivamente lui a realizzare il disegno. In ogni caso, l'iniziativa è diventata uno degli omaggi più curiosi dedicati a GTA 6 durante le settimane che precedono il lancio.