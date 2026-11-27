L'impatto del titolo di Rockstar Games è diventato particolarmente evidente durante il weekend successivo al lancio : da sabato 21 a mercoledì 25 novembre gli incassi dei titoli della lista sono scesi del 23% rispetto agli stessi giorni della settimana precedente.

Certo, bisogna fare dei distinguo: già nelle settimane precedenti il lancio di Grand Theft Auto VI questi giochi stavano vivendo un calo delle vendite su base settimanale, mentre nell'ultima settimana si era verificato un incremento legato anche agli sconti del Black Friday.

Di che giochi stiamo parlando esattamente? La lista include 007 First Light, Phantom Blade Zero, Marvel's Wolverine , Crimson Desert, The Blood of Dawnwalker, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ghost of Yotei, Star Wars: Galactic Racer, Onimusha: Way of the Sword, Resident Evil Requiem e Gran Turismo 7.

Come da aspettative, il lancio di GTA 6 ha avuto un chiaro impatto sulle vendite degli altri giochi : secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, nella settimana dal 19 al 25 novembre gli incassi prodotti da undici titoli single player su PlayStation sono diminuiti complessivamente del 24%.

Tuttavia c'è un'eccezione

Sorprententemente, non tutti i giochi dell'elenco hanno subito conseguenze negative dal lancio di GTA 6. Gran Turismo 7, ad esempio, ha quasi raddoppiato le vendite a prezzo pieno, segnando una crescita dei ricavi pari all'86% e un aumento delle copie vendute pari al 96%.

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Non è tutto: anche Resident Evil Requiem e Ghost of Yotei hanno registrato degli incrementi degli incassi, rispettivamente del 31% e del 13%: un risultato che potrebbe essere legato all'arrivo di nuovi possessori di PS5, magari più propensi ad acquistare anche un altro gioco insieme a GTA 6.

Quel che è certo è che gli sconti non sono riusciti a contrastare completamente l'effetto del nuovo capitolo di Grand Theft Auto: i quattro giochi ribassati immediatamente prima del lancio, ovverosia Marvel's Wolverine, Assassin' Creed: Black Flag Resynced, Crimson Desert e The Blood of Dawnwalker, hanno venduto complessivamente 79.000 copie durante la settimana di GTA 6, contro le 77.000 di due settimane prima, ma perdendo un 25% di ricavi.