La versione rimasterizzata di Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor è disponibile

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor è tornato disponibile su PC con una nuova edizione che punta a rendere accessibile anche sui computer attuali il gioco di ruolo pubblicato originariamente nel 2001. La riedizione è acquistabile su Steam al prezzo promozionale di 17,79 euro, con uno sconto dell'11% rispetto ai 19,99 euro del prezzo di listino. Insieme al gioco è inclusa anche una colonna sonora originale.

Le novità

Gli sviluppatori hanno mantenuto intatta la struttura di base dell'opera, intervenendo però su diversi aspetti tecnici e sull'interfaccia per rendere l'esperienza più agevole. Tra le modifiche principali c'è la compatibilità con l'hardware moderno, accompagnata dalla correzione di numerosi bug presenti nella versione originale. Sono stati inoltre introdotti il supporto alle risoluzioni widescreen e al 4K, oltre a un miglioramento generale della resa visiva.

Anche l'interfaccia ha ricevuto alcuni interventi, tra cui l'aggiunta di una barra delle azioni e di suggerimenti contestuali, mentre la velocità delle animazioni durante i combattimenti può essere regolata in base alle preferenze del giocatore. La gestione della telecamera è stata rivista e ora il titolo supporta completamente i controller. Non mancano inoltre alcune funzionalità ormai comuni nelle produzioni distribuite su Steam, come il salvataggio tramite Steam Cloud e gli obiettivi sbloccabili.

Uno degli aspetti più interessanti di questa edizione riguarda la possibilità di modificare l'esperienza originale. Attraverso le impostazioni di gioco è infatti possibile personalizzare le migliorie attivate, oppure selezionare la modalità Legacy, pensata per conservare le caratteristiche estetiche e il gameplay del titolo del 2001.

Gli sviluppatori segnalano infine la disponibilità di uno sconto aggiuntivo per chi possiede già The Temple of Elemental Evil oppure Forgotten Realms: The Archives - Collection Two.