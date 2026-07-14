Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, gli Ecstatica e altri titoli classici arrivano su GOG e Steam

In concomitanza con i suoi saldi su Steam, attivi fino al 27 luglio, l'editore SNEG ha annunciato l'arrivo su Steam e GOG di un gruppo di classici PC rimasti a lungo fuori catalogo. Dopo l'operazione di recupero dedicata ai cosiddetti Warhammer Classics, la nuova selezione riporta sulla scena sei titoli, tra cui Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor e i survival horror Ecstatica 1 e 2.