Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, gli Ecstatica e altri titoli classici arrivano su GOG e Steam

In concomitanza con i suoi saldi su Steam, attivi fino al 27 luglio, l'editore SNEG ha annunciato l'arrivo su Steam e GOG di un gruppo di classici PC rimasti a lungo fuori catalogo. Dopo l'operazione di recupero dedicata ai cosiddetti Warhammer Classics, la nuova selezione riporta sulla scena sei titoli, tra cui Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor e i survival horror Ecstatica 1 e 2.
I giochi recuperati
Il pacchetto annunciato da SNEG comprende anche il cult action-adventure del 1997 Dark Earth, sviluppato dallo studio francese Kalisto Entertainment, e due titoli strategici di lunga data, Warlords IV: Heroes of Etheria e Soldiers at War.
Tra le uscite più attese dagli appassionati di Dungeons & Dragons c'è sicuramente Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, realizzato nel 2001 da Stormfront Studios come omaggio al leggendario Pool of Radiance del 1988. Il gioco fu apprezzato all'epoca per la fedeltà con cui adattava al videogioco le regole a turni della terza edizione di D&D.
Ecstatica 1 e 2 sono due survival horror sviluppati da Andrew Spencer Studio e pubblicati originariamente da Psygnosis, rispettivamente nel 1994 e nel 1997. In entrambi i titoli il giocatore veste i panni di un viaggiatore senza nome nell'Europa settentrionale del 928 d.C., alle prese con un villaggio inquietante invaso da demoni.
Dark Earth è un action-adventure del 1997 firmato dallo studio francese Kalisto Entertainment. Ambientato in un mondo post-apocalittico devastato dalla caduta di un meteorite, il gioco vede il protagonista impegnato nella difesa di uno degli ultimi baluardi della civiltà rimasti in piedi.
Per gli appassionati di strategia, invece, il pacchetto include Warlords IV: Heroes of Etheria, uscito nel 2003 per mano di Infinite Interactive. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie di strategici Warlords. Chiude la selezione Soldiers at War, titolo del 1998 sviluppato da Random Games, ambientato nella Seconda guerra mondiale, che permette di guidare soldati americani sia in singolo sia in scontri multiplayer.