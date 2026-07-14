PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S in calo nel 2026: pesano i prezzi alti e la crisi dei componenti

Dopo un 2025 sostenuto dal lancio di Nintendo Switch 2, il mercato console subirà un grosso ridimensionamento, almeno stando alle stime provenienti da uno studio di S&P Global Market Intelligence Kagan, secondo cui il 2026 si chiuderà con un vistoso calo del 19,5% delle spedizioni globali, che scenderanno a 33,9 milioni di unità. Il calo sarebbe legato soprattutto ai prezzi in aumento, conseguenza diretta della crisi delle RAm che sta colpendo l'intero settore tecnologico a causa della voracità dei data center dedicati alle intelligenze artificiali.

Inversione di tendenza in negativo Il report, limitato alle console casalinghe di Microsoft, Sony e Nintendo, segna un'inversione netta rispetto all'anno precedente, quando il debutto di Nintendo Switch 2 aveva spinto le spedizioni globali a un +13,5%, per un totale di 42,1 milioni di unità. Le previsioni di S&P indicano un'ulteriore contrazione fino a circa 27,1 milioni di unità nel 2027, con una ripresa graduale che porterebbe il mercato a 37,4 milioni entro il 2030. L'Xbox Series X del 25° anniversario Secondo l'analista Neil Barbour, l'ipotesi alla base di questa ripresa è che la crisi dei componenti si attenui abbastanza, entro il 2028, da permettere a Sony e Microsoft di lanciare hardware di nuova generazione a un prezzo compreso tra i 530 e i 700 euro circa. "Per ora, il mercato deve fare i conti con un problema enorme: hardware che risultano o troppo datati o troppo costosi per il consumatore medio, un'offerta software poco consistente al di fuori di pochi titoli di punta, e un contesto macroeconomico che non lascia spazio a un reale calo dei prezzi", ha spiegato Barbour.

Nintendo Switch 2 Per Switch 2, S&P prevede vendite pari a 17,1 milioni di unità nel 2026, un dato paragonabile al secondo anno di vita di Nintendo Switch e vicino ai numeri fatti registrare da Wii. Le stesse previsioni di Nintendo, contenute nei risultati dell'ultimo anno fiscale, indicano invece un calo del 16,9%, per un totale di 16,5 milioni di unità nel secondo anno dal lancio. Nintendo Switch 2 Oltre all'aumento di prezzo di circa 44 euro, S&P sottolinea come manchi, nel breve periodo, un titolo di punta capace di trainare le vendite: Pokémon Vento e Onda, l'uscita più attesa, non arriverà prima della fine del 2027.

PlayStation 5 Nel suo sesto anno di vita, PlayStation 5 ha venduto 17,1 milioni di unità complessive nel 2025, in calo del 15,2% su base annua. Per il 2026 S&P stima un'ulteriore flessione, a 13,2 milioni di unità. La scatola di PS5 A causa della crisi delle memorie RAM, Sony ha aumentato i prezzi di tutti i modelli PS5 nell'aprile 2026, raggiungendo cifre difficili da giustificare per un consumatore di fronte a un dispositivo ormai al sesto anno di vita, con il divario tra le vendite di PS5 e quelle, a suo tempo, di PS4 già negativo e in ulteriore ampliamento. SharpEmu è un promettente emulatore di PS5 che riesce già a far girare Demon's Souls Remake L'analista si chiede inoltre se l'attesissimo arrivo di Grand Theft Auto 6 sarà davvero sufficiente a compensare l'aumento dei prezzi, pur in presenza di una forte domanda per l'hardware compatibile. "Questo scenario non induce a un grande ottimismo per il 2027 e oltre", ha aggiunto Barbour, spiegando che il modello di S&P ipotizza un possibile lancio di PlayStation 6 nel 2028, con 4 milioni di unità vendute nel primo anno e una crescita fino a 17,2 milioni entro il 2030.