PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S in calo nel 2026: pesano i prezzi alti e la crisi dei componenti

Dopo un 2025 sostenuto dal lancio di Nintendo Switch 2, il mercato console subirà un grosso ridimensionamento, almeno stando alle stime provenienti da uno studio di S&P Global Market Intelligence Kagan, secondo cui il 2026 si chiuderà con un vistoso calo del 19,5% delle spedizioni globali, che scenderanno a 33,9 milioni di unità.
Il calo sarebbe legato soprattutto ai prezzi in aumento, conseguenza diretta della crisi delle RAm che sta colpendo l'intero settore tecnologico a causa della voracità dei data center dedicati alle intelligenze artificiali.
Inversione di tendenza in negativo
Il report, limitato alle console casalinghe di Microsoft, Sony e Nintendo, segna un'inversione netta rispetto all'anno precedente, quando il debutto di Nintendo Switch 2 aveva spinto le spedizioni globali a un +13,5%, per un totale di 42,1 milioni di unità. Le previsioni di S&P indicano un'ulteriore contrazione fino a circa 27,1 milioni di unità nel 2027, con una ripresa graduale che porterebbe il mercato a 37,4 milioni entro il 2030.
Secondo l'analista Neil Barbour, l'ipotesi alla base di questa ripresa è che la crisi dei componenti si attenui abbastanza, entro il 2028, da permettere a Sony e Microsoft di lanciare hardware di nuova generazione a un prezzo compreso tra i 530 e i 700 euro circa. "Per ora, il mercato deve fare i conti con un problema enorme: hardware che risultano o troppo datati o troppo costosi per il consumatore medio, un'offerta software poco consistente al di fuori di pochi titoli di punta, e un contesto macroeconomico che non lascia spazio a un reale calo dei prezzi", ha spiegato Barbour.
Nintendo Switch 2
Per Switch 2, S&P prevede vendite pari a 17,1 milioni di unità nel 2026, un dato paragonabile al secondo anno di vita di Nintendo Switch e vicino ai numeri fatti registrare da Wii. Le stesse previsioni di Nintendo, contenute nei risultati dell'ultimo anno fiscale, indicano invece un calo del 16,9%, per un totale di 16,5 milioni di unità nel secondo anno dal lancio.
Oltre all'aumento di prezzo di circa 44 euro, S&P sottolinea come manchi, nel breve periodo, un titolo di punta capace di trainare le vendite: Pokémon Vento e Onda, l'uscita più attesa, non arriverà prima della fine del 2027.
PlayStation 5
Nel suo sesto anno di vita, PlayStation 5 ha venduto 17,1 milioni di unità complessive nel 2025, in calo del 15,2% su base annua. Per il 2026 S&P stima un'ulteriore flessione, a 13,2 milioni di unità.
A causa della crisi delle memorie RAM, Sony ha aumentato i prezzi di tutti i modelli PS5 nell'aprile 2026, raggiungendo cifre difficili da giustificare per un consumatore di fronte a un dispositivo ormai al sesto anno di vita, con il divario tra le vendite di PS5 e quelle, a suo tempo, di PS4 già negativo e in ulteriore ampliamento.
L'analista si chiede inoltre se l'attesissimo arrivo di Grand Theft Auto 6 sarà davvero sufficiente a compensare l'aumento dei prezzi, pur in presenza di una forte domanda per l'hardware compatibile. "Questo scenario non induce a un grande ottimismo per il 2027 e oltre", ha aggiunto Barbour, spiegando che il modello di S&P ipotizza un possibile lancio di PlayStation 6 nel 2028, con 4 milioni di unità vendute nel primo anno e una crescita fino a 17,2 milioni entro il 2030.
Xbox Series X|S
Microsoft ha spedito 3,2 milioni di unità Xbox Series X e S lo scorso anno, il dato annuale più basso mai registrato. Nel primo trimestre del 2026 le spedizioni trimestrali sono scese per la prima volta sotto le 500.000 unità da quando S&P raccoglie questi dati.
Per il 2026, S&P prevede 2,5 milioni di unità vendute, con "un rapido avvicinamento allo zero" negli anni successivi. Barbour attribuisce questo declino a una libreria di titoli in esclusiva poco convincente, a una strategia incentrata sugli abbonamenti che non ha portato benefici tangibili alle vendite hardware, e a un prezzo che oggi colloca Xbox Series X sopra una normale PS5.
La prossima console Xbox, nome in codice Project Helix, supporterà sia i giochi Xbox sia quelli PC, oltre alla retrocompatibilità, un approccio che porterà probabilmente a un prezzo di vendita più alto. Barbour segnala il rischio che questa strategia finisca per rivolgersi a "un pubblico più ristretto e orientato agli appassionati". Le stime di S&P collocano le vendite della prossima Xbox intorno ai due milioni di unità nel primo anno, con una crescita fino a 7,3 milioni entro il 2030. Non proprio un rilancio eccezionale dell'hardware di casa Microsoft, nel caso.
"L'esito reale potrebbe però essere molto diverso", ha precisato Barbour. "Una piattaforma PC completamente aperta ma con il marchio Xbox non assomiglierebbe davvero a una console, e probabilmente non rientrerebbe in questo modello previsionale. La nostra proiezione, di fatto, si colloca a metà strada tra un vero successore di Xbox e un programma di certificazione Xbox rivolto ai produttori PC: per questo motivo, la traiettoria di Microsoft dopo il 2027 va considerata come un ventaglio di possibili scenari, legati a decisioni ancora da prendere o da annunciare."