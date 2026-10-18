Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di ottobre, tra i quali due ex-first party

Come sempre, il consiglio è di concentrarsi su alcuni di questi nel caso siate interessati per poterli completare prima della loro uscita dall'abbonamento, oppure procedere direttamente con l'acquisto sfruttando lo sconto del 20% (almeno) che caratterizza i giochi ancora facenti parte del catalogo.

Un gruppetto molto interessante

Si tratta di un gruppetto di giochi molto interessanti, ma tra questi spicca in particolare la presenza di due titoli che finora erano considerati first party di Xbox Game Studios, e che dunque normalmente non dovrebbero lasciare il Game Pass, ovvero Day of the Tentacle Remastered e Full Throttle Remastered.

Le due ottime avventure grafiche, rifacimenti degli omonimi pubblicati all'epoca da LucasArts, fanno infatti parte del catalogo di Double Fine: con l'uscita del team dalla divisione Xbox e il ritorno a regime indie e avendo potuto mantenere i diritti sulle proprietà intellettuali, i giochi in questione di fatto escono dalla giurisdizione di Xbox e possono dunque essere rimossi dal Game Pass.

Al riguardo, Tim Schafer stesso ha riferito di recente di avere una grande considerazione del Game Pass e di volere che il servizio funzioni, ma evidentemente deve aver deciso che sia comunque meglio iniziare a rimuovere i propri giochi dal servizio.

In effetti, immaginiamo che con l'uscita da Xbox non sia previsto un accordo che preveda una compensazione per il mantenimento dei giochi su Game Pass, dunque Double Fine vede più conveniente il ritorno al regime standard del mercato, avente peraltro bisogno di tutto il sostentamento possibile, al momento.

Per il resto, tra gli altri titoli notevoli che lasceranno il catalogo segnaliamo Deep Rock Galactic, che ha raggiunto una notevole notorietà tra PC e console, e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Da notare, peraltro, che la comunicazione dei giochi destinati a lasciare il servizio solitamente precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo, dunque possiamo aspettarci probabilmente questa comunicazione a breve.