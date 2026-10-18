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Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di ottobre, tra i quali due ex-first party

Dall'app ufficiale emergono informazioni sui giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass alla fine di ottobre: si tratta di otto titoli molto interessanti, vediamo quali.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/10/2026
La key art di Day of the Tentacle Remastered

Arriva dall'app ufficiale Xbox la comunicazione sui giochi che presto lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass, nella fattispecie si tratta di otto titoli che usciranno dal servizio alla fine di ottobre, tra i quali spuntano anche due ex-first party che facevano parte delle produzioni Xbox.

Questi sono i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass il 31 ottobre:

  • Day of the Tentacle Remastered - Xbox, PC, Cloud
  • Dead Static Drive - Xbox, PC, Cloud
  • Deep Rock Galactic - Xbox, PC, Cloud
  • Full Throttle Remastered - Xbox, PC, Cloud
  • Lara Croft and the Temple of Osiris - Xbox, PC, Cloud
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Xbox, PC, Cloud
  • Wartales - Xbox, PC, Cloud
  • Wildgate - Xbox, PC, Cloud

Come sempre, il consiglio è di concentrarsi su alcuni di questi nel caso siate interessati per poterli completare prima della loro uscita dall'abbonamento, oppure procedere direttamente con l'acquisto sfruttando lo sconto del 20% (almeno) che caratterizza i giochi ancora facenti parte del catalogo.

Un gruppetto molto interessante

Si tratta di un gruppetto di giochi molto interessanti, ma tra questi spicca in particolare la presenza di due titoli che finora erano considerati first party di Xbox Game Studios, e che dunque normalmente non dovrebbero lasciare il Game Pass, ovvero Day of the Tentacle Remastered e Full Throttle Remastered.

Le due ottime avventure grafiche, rifacimenti degli omonimi pubblicati all'epoca da LucasArts, fanno infatti parte del catalogo di Double Fine: con l'uscita del team dalla divisione Xbox e il ritorno a regime indie e avendo potuto mantenere i diritti sulle proprietà intellettuali, i giochi in questione di fatto escono dalla giurisdizione di Xbox e possono dunque essere rimossi dal Game Pass.

Xbox Game Pass ha già cinque giochi confermati in arrivo a novembre, con un classico sul calcio Xbox Game Pass ha già cinque giochi confermati in arrivo a novembre, con un classico sul calcio

Al riguardo, Tim Schafer stesso ha riferito di recente di avere una grande considerazione del Game Pass e di volere che il servizio funzioni, ma evidentemente deve aver deciso che sia comunque meglio iniziare a rimuovere i propri giochi dal servizio.

In effetti, immaginiamo che con l'uscita da Xbox non sia previsto un accordo che preveda una compensazione per il mantenimento dei giochi su Game Pass, dunque Double Fine vede più conveniente il ritorno al regime standard del mercato, avente peraltro bisogno di tutto il sostentamento possibile, al momento.

Per il resto, tra gli altri titoli notevoli che lasceranno il catalogo segnaliamo Deep Rock Galactic, che ha raggiunto una notevole notorietà tra PC e console, e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Da notare, peraltro, che la comunicazione dei giochi destinati a lasciare il servizio solitamente precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo, dunque possiamo aspettarci probabilmente questa comunicazione a breve.

#Game Pass
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